قراءة في سوق انتقالات الدوريات الكبرى

مع قرب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، سنحاول أن نلقي نظرة سريعة ومعرفة ما قامت به الفرق من تعاقدات وما تحتاجه للقيام به قبل إغلاق باب الانتقالات في الأول من سبتمتبر.

في سوق الانتقالات الإنجليزي، قام نادي مانشستر سيتي ببعض الصفقات الممتازة التي سترفع من جودة الفريق كثيرا، فغارديولا اختار الصربي كوفاسيتش والبلجيكي دوكو ليعوضو رحيل غندوغان ومحرز، بالإضافة للتعاقد مع المدافع الكرواتي غفارديول، بينما كان ليفربول الاكثر تحركا من بين الكبار وقام بإبرام تعاقدات ذكية جدا ستسهم كثيرا في رفع جودة الفريق، فاللاعب المجري سوبولاسي من الواضح أنه سيكون له شأن كبير في الفريق بجانب الأرجنتيني ماك اليستر، في حين أن الأرسنال قام هو الآخر بتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين، أبرزهم ديكلان رايس، أما تشيلسي فعلى ما يبدو أنه لم يوفق في اختيارات اللاعبين الجدد للفريق رغم أنه النادي الاكثر إنفاقا في السوق، في الوقت الذي قام مانشستر يونايتد بإبرام بعض التعاقدات القليلة والتي أثارت جدلا كبيرا!

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وبعد التمعن في جميع الفرق الكبيرة الإنجليزية، سيبقى كل من مانشستر سيتي، الأرسنال وليفربول الأندية الأكثر ترشيحا للفوز باللقب.

لم تتغير الحال في الميركاتو الإيطالي كما هي عادته في السنوات الأخيرة، واكتفت أنديته الكبيرة ببعض الصفقات الخجولة التي لا يمكن مقارنتها قطعا مع صفقات الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب افتقار الأندية للأموال اللازمة. ميلان والإنتر كانا الأكثر تحركا في الميركاتو وجلبا مجموعة من اللاعبين "العاديين"، لكن من الممكن أن يعطوا الإضافة القليلة، أما يوفنتوس فكان الأضعف تحركا في السوق واكتفى بضم لاعب واحد فقط حتى كتابة هذا المقال!

وبالتالي فعلى ما يبدو أن كفة ميلان والإنتر بجانب نابولي الذي حافظ على معظم نجومه ستبقى الأرجح للتنافس على لقب الكالتشيو.

في إسبانيا علامات الاستغراب تدور حول صمت ريال مدريد حتى هذه اللحظة عن جلب مهاجم جديد يعوض مكان بنزيما، رغم أن الأخبار تشير إلى أن الريال سينتظر حتى آخر أيام الميركاتو للقيام بهذا التعاقد المهم.

أما برشلونة فعلى ما يبدو أنه سيجلب كانسيلو فقط بجانب غندوغان وسيراهن على لاعبيه الآخرين للاحتفاظ باللقب!

*نقلاً عن البلاد البحرينية