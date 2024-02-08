خطأ في تاريخ تأسيس وزارة الرياضة

تحدثت في مقال سابق عن تاريخ تأسيس اتحاد الكرة، وقلت إن التاريخ المدوّن في موقعه الرسمي غير صحيح، وطالبت استنادًا إلى الوثائق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل بضرورة التعديل، الذي بدوره تفضل مشكورًا بإخطاري بأنه سيتم دراسة الموضوع واتخاذ الإجراء اللازم.

وكنت قد ذكرت في خضم حديثي عن تأسيس اتحاد الكرة بأنني قد زرت الموقع الرسمي لوزارة الرياضة، وكانت المفاجأة أنني لم أجد تاريخ تأسيس الوزارة، وعندما أقول تاريخ التأسيس أقصد الجذور وليس تاريخ التحوّل لرئاسة أو وزارة.

عمومًا هاتفت الأعزاء في وزارة الرياضة سائلًا عن تاريخ تأسيس الوزارة، فتفضلوا مشكورين بإفادتي بعد مهلة بأن تاريخ تأسيس الوزارة هو عام 1974م، ولكن هذا التاريخ مع احترامي غير صحيح، فالإدارة العامة للرياضة البدنية والكشافة التابعة لوزارة الداخلية عندما أنشئت في عام 1373هـ بأمر وزير الداخلية آنذاك الأمير عبد الله الفيصل ـ رحمه الله ـ كانت مسؤولة عن النشاط الرياضي عمومًا في المملكة، ويتفرع منها إدارة لكرة القدم، وبالتالي تاريخ إنشائها هو تاريخ تأسيس وزارة الرياضة وفي نفس الوقت هو تاريخ تأسيس اتحاد كرة القدم، وذلك ما جاء نصًا في الخبر الذي نشر بهذا الخصوص.

أما عام 1394هـ/ 1974م فلقد شهد نقطة تحوّل تاريخية، حيث صدر فيه قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 23/4/1394هـ والقاضي بتحويل رعاية الشباب إلى رئاسة عامة لرعاية الشباب وارتباطها بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب برئاسة الملك فهد ـ طيب الله ثراه ـ إلا أن ذلك لا يعني أنها تأسست من العدم، بل كان هناك تسلسل بدأ كإدارة عامة ثم لجنة عليا فرعاية شباب ليمتد تاليا إلى رئاسة فهيئة ثم وزارة، ولا يمكن عندما نتحدث عن تاريخ وزارة الرياضة أن نغفل الهيئة العامة والرئاسة العامة وأيضًا ما قبلهما.

لذلك أتمنى من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل توجيه من يلزم نحو تعديل تاريخ تأسيس وزارة الرياضة إلى عام 1373هـ، وعدم إغفال مرحلة التأسيس فهي جزء من تاريخنا الرياضي الزاهي.

*نقلاً عن الرياضية السعودية