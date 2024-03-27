آراء الأندية العملاقة ومهمة البحث عن المدربين الجدد!

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قد يشهد الموسم المقبل تغييرات كثيرة على صعيد الأجهزة الفنية للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بعدما أعلن بعض المدربين بشكل واضح وصريح مغادرتهم فرقهم مع نهاية هذا الموسم، في الوقت الذي يكتنف الغموض مسألة إبقاء بعض المدربين الآخرين لمواسم أخرى بسبب عدم الإقناع!

الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أعلن وبشكلٍ مفاجئ رغبته في الرحيل عن الريدز مع نهاية الموسم؛ بسبب رغبته في أخذ حيز من الراحة بعد عناء دام لسنوات، بينما توصل مواطنه توماس توخيل مدرب نادي بايرن ميونيخ إلى صيغة تفاهم مع إدارة النادي، تقتضي تقديم استقالته مع نهاية الموسم؛ بسبب شعوره بعدم القدرة على قيادة العملاق البافاري لما تطمح له الإدارة.

على الجانب الآخر، تبدو هنالك مؤشرات تؤكد إلى حد بعيد توجه بعض إدارات الأندية لرسم خط النهاية لمدربيها مع نهاية هذا الموسم.

ولعل أبرزهم الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، الذي ينتهي عقده في يونيو، مع وجود الكثير من الأخبار التي تربطه بالمنتخب البرازيلي.

كما أن الإيطالي الآخر ماسيمليانو اليغري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، لا يبدو أنه سيبقى على رأس الإدارة الفنية رغم تبقي سنة على عقده؛ بسبب تخبطاته الفنية الكثيرة، بينما تتحدث معظم المصادر الإسبانية عن رغبة إدارة نادي برشلونة الإسباني في البحث عن خليفة لتشافي!

وفي ظل الحديث عن هذه التغييرات ،من المنتظر أن يكون المدرب الإسباني تشافي ألونسو الذي يتألق في قيادة نادي ليفركوزن الألماني محور تهافت الأندية التي مثلها سابقا لاعبا، وهي ريال مدريد، ليفربول وبايرن وميونيخ، إذ من المتوقع أن يتعاقد مع واحد منها، بينما من الواضح أن مدرب جيرونا الإسباني ميغيل سانشيز سيكون هو الآخر مطمعا لتعاقد الأندية بعد تألقه اللافت في قيادة فريقه “المتواضع”، في حين أن مدرب بولونيا الإيطالي تياغو موتا سيكون المرشح الأبرز لتولي تدريب يوفنتوس، وسيبقى الإيطالي الآخر روبرت دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي الأقرب لتدريب برشلونة!

الخلاصة أننا ربما سنكون على موعد الصيف المقبل مع حدث غريب غير معتاد، يشهد تغييرات كثيرة على صعيد مدربي الأندية الأوروبية العملاقة!

*نقلاً عن البلاد البحرينية