يختبر "يوتيوب" ميزة جديدة تسمى Clips تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة قابلة للمشاركة من خلال البث المباشر.

وأعلن يوتيوب أنه يختبر هذه الميزة مع مجموعة صغيرة من المبدعين. يذكر أن لميزة Clips عبر منصة Twitch شعبية كبيرة. وقد تشكّل إحدى أكثر الإضافات أهمية على "يوتيوب" مؤخراً.

وتتيح Clips للمستخدمين قص لقطات من البث المباشر لمستخدمين آخرين يتراوح طولها بين 5 و60 ثانية ومشاركتها مع أصدقائهم.

وتحصل مقاطع الفيديو القصيرة المنتجة بهذه الطريقة على عنوان URL خاص بها مرتبط بقناة صانع المحتوى على "يوتيوب".

ويمكن إنشاء المقاطع القصيرة من خلال النقر على أيقونة Clips، وذلك بالرغم من أن الميزة تقتصر حالياً على أجهزة سطح المكتب والأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

ويمكن إنشاء هذه المقاطع أثناء البث المباشر لصانع المحتوى أو من الفيديو الذي يتم تحميله بعد ذلك.

وإذا كنت تشاهد محتوى من إحدى القنوات المضمنة في مجموعة الاختبار، فسترى أيقونة الميزة التي تشبه المقص أسفل الفيديو.

ويمكنك الضغط على الأيقونة وتحديد جزء من الفيديو لمشاركته مع الآخرين مع إضافة عنوان للمقطع، ومن ثم الضغط على Share Clip لتقوم يوتيوب بإنشاء عنوان URL لمشاركته.

وبينما لا يمكن إنشاء المقاطع إلا من قنوات معينة أثناء فترة الاختبار الحالية، يمكن لجميع المشاهدين إنشاء مقاطع من تلك القنوات ومشاركتها عبر المنصات الاجتماعية أو عبر الاتصالات المباشرة (البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية).

وعندما ينشئ المستخدم مقطعاً، يتم تخزينه في علامة تبويب مخصصة تضم جميع المقاطع التي ينشئها المستخدم عبر "يوتيوب".

ولم يحدد يوتيوب القنوات التي هي جزء من مجموعة الاختبار الحالية، لذا يتعين عليك البحث عن الأيقونة.

وتمثل إضافة هذه الميزة إشارة أخرى إلى أن عملاقة الفيديو عبر الإنترنت تعتزم تعزيز عملية البث المباشر.