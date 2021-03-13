"غوغل" تجعل متصفح "كروم" أقل استهلاكاً للموارد

قامت شركة "غوغل" بتفصيل تحسينات الكفاءة التي أجرتها مع النسخة 89 من متصفح "كروم"، وهي الإصدار الأحدث من متصفحها للإنترنت الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب "غوغل"، بات متصفح "كروم"، بالنسبة لمستخدميه على نظام التشغيل "ويندوز" أو "ماك" أو "أندرويد"، يستخدم موارد أقل، ويبدأ التشغيل بشكل أسرع، مع الشعور بالمزيد من الاستجابة أثناء الاستخدام. لكن "غوغل" لم تذكر أي تحسينات خاصة بالمستخدمين عبر نظام "أي. أو. إس".

وتختلف الفوائد الدقيقة للتحديث حسب نظام التشغيل. وقالت "غوغل" إن متصفح "كروم" قادر على استعادة ما يصل إلى 100 ميغابايت أو أكثر من 20% بالنسبة لبعض المواقع باستخدام ذاكرة علامة التبويب الأمامية بشكل أكثر كفاءة.

ويوفر "كروم" عبر نظام macOS ما يصل إلى 8% من استخدام الذاكرة بناءً على كيفية تعامله مع علامات تبويب الخلفية.

وأوضحت "غوغل" أن هذه التحسينات عبر macOS قد استفادت من نتيجة Energy Impact للمتصفح بنسبة تصل إلى 65%، مما يحافظ على برودة جهاز الـ"ماك" وهدوء المراوح.

ويستخدم متصفح "كروم" عبر نظامي التشغيل "ويندوز" و"أندرويد" ذاكرة مخصصة أكثر تقدماً عبر مناطق أكثر، لتقليل استخدام الذاكرة بشكل أكبر وزيادة استجابة المتصفح.

وقالت "غوغل" إن "هناك توفير ذاكرة كبيرة عبر نظام التشغيل ويندوز يصل إلى 22% في عملية المتصفح، و8% في العارض، و3% في وحدة معالجة الرسومات"، مضيفةً أن "استجابة المتصفح الإجمالية قد تحسنت بنسبة تصل إلى 9%".

وهناك أيضاً مجموعة من التحسينات الخاصة بنظام "أندرويد" التي تقول "غوغل" إنها تؤدي إلى استخدام ذاكرة أقل بنسبة 5%، وأعطال أقل، وبدء تشغيل أسرع بنسبة 7.5%، وتحميل صفحات أسرع بنسبة 2%.

ويجب أيضاً أن تقوم أجهزة "أندرويد" المتطورة العاملة بنظام "أندرويد 10" والإصدارات الأحدث المزودة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت على الأقل بتحميل الصفحات بشكل أسرع بنسبة 8.5%، وأن تكون أكثر سلاسة في الاستخدام بنسبة 28%.