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هكذا سيمكنك المساعدة بتحديث "خرائط" غوغل" لتصبح أكثر دقة

google-maps
خرائط غوغل
غوغل

هكذا سيمكنك المساعدة بتحديث "خرائط" غوغل" لتصبح أكثر دقة

تتيح الأداة الجديدة الإبلاغ عن "الطرق المفقودة" أو عن تغيير اتجاهها أو تعديل أسمائها في خرائط التطبيق لمساعدة المستخدمين الآخرين

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دبي – البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "غوغل" عن طريقة جديدة يمكنك من خلالها المساعدة في جعل الخرائط أكثر دقة، مما يجعلها أكثر فائدة لمستخدمي التطبيق.

وستطلق "غوغل" قريباً القدرة على الإبلاغ عن تغييرات الخريطة باستخدام أداة تحرير سطح المكتب.

وسيمكنك إضافة "الطرق المفقودة" في الخرائط، عن طريق اختيار زر "تعديل" في القائمة الجانبية.

وتتيح لك الأداة أيضاً تغيير اتجاه الطريق، وإعادة محاذاة الطرق غير الصحيحة وحذفها، بالإضافة إلى إعادة تسميتها إذا لم تعد المعلومات الموجودة في الخرائط دقيقة.

يذكر أنه في الوقت الحالي، إذا أراد المستخدم إضافة "طريق مفقود"، عليه إضافة "دبوس" حيث يجب أن يكون الطريق وكتابة اسم الطريق وإرسال هذه المعلومات إلى "غوغل".

تطبيق خرائط غوغل
تطبيق خرائط غوغل
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الأداة الجديدة ستسهّل إضافة الطرق المفقودة وإجراء التصحيحات، مثل إصلاح اسم الطريق أو اتجاهه، إذا كان الطريق باتجاه واحد على سبيل المثال وهناك خطأ في خرائط "غوغل" بهذا الشأن.

وقد يكون السماح لأي شخص بتعديل الخرائط أمراً محفوفاً بالمخاطر، لذا تعمل "غوغل" على فحص تحديثات الطريق قبل نشرها لمنع الأشخاص من إضافة معلومات خطأ.

وستتيح عملاقة التكنولوجيا هذه الميزة في 80 دولة خلال الأشهر المقبلة.

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