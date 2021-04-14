آيفون 13.. تسريبات جديدة عن الشكل والكاميرا

أماطت صور جديدة سربت لهاتف آيفون 13 اللثام عن الشكل الجديد للجهاز المرتقب، وإن جزئيا وذلك قبل أشهر من موعد إطلاقه المتوقع في سبتمبر المقبل.

وأفاد مواقع متخصصة في التكنولوجيا بأن الصور المسربة تكشف عن تغييرين محلوظين في شكل الهاتف الذي تصنعه شركة آبل الأميركية العملاقة.

وقد شمل التغيير "النوتش" (notch)، وهو الجزء الأسود في أعلى واجهة الهاتف ويحتوي على الكاميرا والمستشعرات، مثل مستشعر الإضاءة وميكروفون الصوت وغيرها.

ويبدو "النوتش" في النسخة المنتظرة أصغر من النسخة السابقة.

يذكر أن أبل قد بدأت في استخدام "النوتش" في هاتف "آيفون X" الذي أطلقته عام 2017.

وفيما يخص التغيير الثاني، فيتمثل في توزيع الكاميرات الموجودة على ظهر الهاتف، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن أبل قد تجعل الواجهة الأمامية للهاتف مزودة بكاميرتين أيضا، فيما لم يعرف شيء حتى الآن عن التغييرات الداخلية في الهاتف، والصفات الجديدة التي يتظرها محبو الآيفون.

إلى ذلك توقع موقع "mysmartprice" أن يكون حجم آيفون 13 أصغر من سابقه آيفون 12، لكنه سيتميز بشاشة تغطي الواجهة من الحافة إلى الحافة بصورة أكبر من السابق.