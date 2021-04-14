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سامسونغ تشوق لأقوى جهاز Galaxy قادم في هذا التاريخ

تعبيرية

سامسونغ تشوق لأقوى جهاز Galaxy قادم في هذا التاريخ

يشاع أيضاً أن سامسونغ تطور خطاً جديداً من أجهزة الحواسيب المحمولة Galaxy Book Pro

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دبي _ البوابة العربية للأخبار التقنية

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أعلنت شركة سامسونغ عن حدث Galaxy Unpacked الجديد المقرر عقده في 28 أبريل في الساعة 5 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وشوقت للإعلان عن أقوى جهاز Galaxy.

ويشار إلى أن الجملة التشويقية ليست صريحة جدًا كما هو معتاد في هذه الدعوات، لكن بالنظر إلى طبيعة الإعلان ودورة الإصدار المعتادة من سامسونغ، فهناك بعض التلميحات التي يمكن استخلاصها.

ويبدو أن وصف المنتج الذي تريد شركة سامسونغ الإعلان عنه بصفته أقوى جهاز Galaxy يستبعد وجود هاتف، مثل Galaxy Z Fold 3 المشاع.

ولا يزال التصور الأكثر رسوخًا أن معالج الهاتف المحمول – حتى لو كان معالجًا قويًا مثل Snapdragon 888 من كوالكوم – ليس في المستوى نفسه من القوة مثل معالج الحاسب المحمول الحقيقي.

وبالرغم من العناوين الرئيسية الأخيرة، لا تزال هناك شائعات عن قيام سامسونغ بالكشف عن Z Fold 3 في حدث شهر يوليو، الذي يحتمل أن يكون بديلاً عن هاتف Galaxy Note الذي تم إطلاقه في الصيف.

ومن ناحية أخرى، فإن مجموعة سامسونغ من أجهزة الحواسيب المحمولة Galaxy Book تناسب العبارة التشويقية أقوى جهاز Galaxy، وقد طال انتظار التحديث لهذه الأجهزة.

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وتم الإعلان عن النماذج الحالية في عام 2019، ولا تزال تتميز بمعالجات إنتل من الجيل العاشر التي أصبحت قديمة.

ومن شأن تحديث أجهزة الحواسيب المحمولة Galaxy Book، الذي يتضمن بعضًا من رقاقات إنتل الجديدة من الجيل الحادي عشر Tiger Lake أو حتى النماذج الأحدث من السلسلة H 35W، أن يمنحها صفة أقوى جهاز Galaxy بسهولة.

ويشاع أيضًا أن سامسونغ تطور خط جديد من أجهزة الحواسيب المحمولة Galaxy Book Pro، التي تحتوي على شاشات من نوع OLED بقياس 13.3 إنشًا و 15.6 إنشًا، مع دعم للقلم الإلكتروني S-Pen، ومعالجات إنتل المطورة.

ويُقال أيضًا: إن أحد النماذج الجديدة – Galaxy Book Pro 360 – يتضمن توافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G.

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