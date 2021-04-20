فيسبوك يوقف كلوب هاوس عند حده.. بميزات صوتية

أعلن موقع فيسبوك عن مجموعة من الميزات الصوتية الجديدة في إطار منافسته مع تطبيق "كلوب هاوس".

وتتضمن الميزات الجديدة؛ ميزة الغرف الصوتية الخاصة بالمحادثات المباشرة، إضافة إلى المقاطع الصوتية لمشاركة الرسائل الصوتية القصيرة مع ميزة بث جديد.

وبالرغم من ذلك، لم يطلق الموقع هذه الميزات بعد، إلا أنه سيتم إطلاق ميزة "الغرف الصوتية" في الصيف القادم.

وميزة الغرف الصوتية هي الأكثر تشابهًا مع تطبيق كلوب هاوس التي ستسمح للمستخدمين بالمشاركة في المحادثات المباشرة على كل من فيسبوك وماسنجر.

ومن المقرر أن يختبر "فيسبوك" الميزة داخل المجموعات وعلى مجموعة من الشخصيات العامة حتى يتمكنوا من مشاركة الأفكار مع جماهيرهم وإنشاء منتديات للنقاش.

كما يعمل فيسبوك على ميزة البث الصوتي التي ستسمح للمستخدمين بتصفح وتنزيل والاستماع إلى البودكاست مباشرة من تطبيق فيسبوك، كما سيتمكن المستخدمون من الاستماع إلى المقاطع الصوتية أثناء فتح التطبيق.