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تفعيل حذف الرسائل تلقائياً من واتساب.. جربها بهاتفك!

واتساب

تفعيل حذف الرسائل تلقائياً من واتساب.. جربها بهاتفك!

احذر: لا تؤثر هذه الميزة على الرسائل النصية المرسلة قبل تنشيطها

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بإمكانك الآن أن تستخدم خاصية الرسائل المؤقتة على واتساب، فتطبيق المراسلة الأشهر يحتوي على خاصية تدمير المحادثات تلقائياً.

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وبمجرد تنشيط هذا الخيار، ستختفي الرسائل الجديدة في الدردشة في غضون سبعة أيام. لكن احذر: لا تؤثر هذه الميزة على الرسائل النصية المرسلة قبل تنشيطها وسيكون لدى جهة الاتصال طرق لحفظها، وبالمثل، لن تختفي ملفات الوسائط المتعددة من أي مكان خارج الدردشة أو من الأجهزة التي تم حفظها فيها، بحسب مجلة Entrepreneur الأميركية.

خطوات تفعيل رسائل واتساب المؤقتة

افتح دردشة واتسآب.
اضغط على اسم جهة الاتصال.
ابحث عن الخيار "الرسائل المؤقتة".

قم باختيار "تفعيل"، ولإلغاء تنشيطها قم بنفس الخطوات فقط استخدم خيار "غير نشط" في هذه الخطوة.

وكان موقع WABetaInfo التخصصي أكد أن التطبيق سيعرض على المستخدمين خيار حذف الرسائل تلقائيا بعد 24 ساعة من إرسالها، وستكون هذه الميزة متاحة على المحادثات الفردية والجماعية.

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