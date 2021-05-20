.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيسبوك تنشئ مركز عمليات لتهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي! 

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في حي الشيخ جرا
من اشتباكات سابقة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في حي الشيخ جراح
غزة و حماس

فيسبوك تنشئ مركز عمليات لتهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي! 

يعمل على مدار الساعة لتهدئة خطاب الكراهية والمحتوى العنيف المتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر

متابع الغاء المتابعة

بندر الدوشي - واشنطن 

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول تنفيذي كبير في فيسبوك، الأربعاء، إن الشركة أنشأت "مركز عمليات خاص" يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم لتهدئة خطاب الكراهية والمحتوى العنيف المتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

وأضاف المسؤول "لقد فعلنا ذلك في الماضي، عندما يكون هناك تهديد للسلامة ونعلم أن المشهد سيتغير بسرعة".

صور متداولة لمقتل عائلة في مخيم الشاطئ بغزة
صور متداولة لمقتل عائلة في مخيم الشاطئ بغزة

وصرحت مونيكا بيكرت، نائبة رئيس الشركة لسياسة المحتوى، للصحافيين بأن ما نفعله هو أن نأخذ أشخاصًا من جميع أنحاء الشركة ونقوم بجمعهم معًا.

وأضافت "بيكرت أن المركز يجمع الناطقين الأصليين للغة العربية والعبرية، للبقاء في طليعة المواضيع"، وإزالة المحتوى الذي ينتهك سياسات الشركة أو إعادة المواد التي تم حذفها بشكل غير صحيح. وأضافت: "سنستمر في ذلك طالما كان ذلك ضرورياً".

نتنياهو: إيران تسلّح حماس.. ووزير دفاعه يهدد بتوسيع رقعة العمليات العرب والعالم غزة و حماس نتنياهو: إيران تسلّح حماس.. ووزير دفاعه يهدد بتوسيع رقعة العمليات

وقالت بيكرت إن الشركة أقامت بالفعل خططا مماثلة أثناء حرائق الغابات في أستراليا وكاليفورنيا والانتخابات في البرازيل، من بين أمور أخرى.

وهذا الأسبوع أزال موقع YouTube التابع لشركة Google إعلانًا برعاية الحكومة الإسرائيلية لعدم امتثاله لسياساتها المتعلقة بتصوير العنف، حسبما أفادت Motherboard.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن متطرفين إسرائيليين قاموا بتغذية العنف ضد الفلسطينيين على أكثر من 100 مجموعة جديدة على خدمة الرسائل WhatsApp ، المملوكة لفيسبوك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
شاهد كيف قد تكون رحلات الطيران بالمستقبل.. داخل الطائرة شاهد كيف قد تكون رحلات الطيران بالمستقبل.. داخل الطائرة
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد