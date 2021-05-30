اتبع هذه الخطوات.. لاسترداد رسائل فيسبوك المحذوفة

يحذف الكثير من الناس بالخطأ رسائل من على تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، ويجدون مشكلة عندما يرغبون باستعادتها، مع العلم أن هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها استعادة الرسائل المحذوفة.

وبحسب موقع "ميك يوز أوف" التقني المتخصص، يجب اتباع خطوات محددة للعثور على رسائل فيسبوك المؤرشفة في الهاتف المحمول والكمبيوتر، وهذه الخطوات هي بالنسبة للكمبيوتر: