كيف توثق حسابك على تيك توك؟

يمكنك توثيق حساب تيك توك حتى تحصل على العلامة الزرقاء، وهي عامل مشترك بين جميع صانعي المحتوى المميزين والحسابات الرسمية.

وعلى عكس جميع منصات التواصل الاجتماعي، فإن تيك توك تعطي مميزات للصفحات الموثقة، ولذلك فإن الحصول على العلامة الزرقاء ليس سهلاً.

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وتستخدم تيك توك طريقة مختلفة قليلًا في توثيق الحسابات المختلفة، وهذا ما يجعلها أصعب من غيرها من المنصات.

وعندما يتعلق الأمر بالمشاهير، فإن توثيق حساب تيك توك يحميهم من الحسابات والأخبار المزورة.

وماحدث مع الممثل توم كروز في الآونة الأخيرة وتقنية التزييف العميق Deep Fake دليل كافي على أهمية توثيق حساب تيك توك.

ما هي مميزات الحساب الموثق من تيك توك؟

يعتبر حصولك على العلامة الزرقاء دليل على توثيق حساب تيك توك الخاص بك، وأن هذا الحساب هو الأصلي والحقيقي وليس مقلدًا.



ولذلك فإنك تحصل على المميزات التالية عند توثيق حساب تيك توك:

• المصداقية: يعتبر زوار المنصة الحساب الموثق مصدر موثوق للمعلومات والنصائح، وبالتالي يشاهدون محتواه بشكل أفضل.

• المزيد من المشاهدات للمحتوى: يعمل الذكاء الاصطناعي في تيك توك على عرض محتواك بشكل أكثر، وهذا يعني المزيد من التفاعل والمشاهدات.

• الأصالة: يعتبر حساب تيك توك الموثق حسابًا أصليًا، وهذا يفيد الشركات في نشر محتواها والدعاية لمنتجاتها. ويستخدم الملايين حول العالم تيك توك. وهذا يجعله أحد أفضل المنصات لتسويق المنتجات، والحصول على العلامة الزرقاء يفيد في تسويق منتجاتك ومحتواك بشكل أفضل.

كيف يمكنك الحصول على العلامة الزرقاء؟

على عكس جميع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل فيسبوك، فإنك لا تستطيع طلب توثيق حسابك من تيك توك، ولكن يجب أن تنتظر تواصل فريق عمل المنصة معك.

وتخصص تيك توك فريقًا لمتابعة الحسابات، ويعمل هذا الفريق على تحديد الحسابات التي تستحق التوثيق.

ولذا يجب عليك العمل على تحسين محتواك وجعله أفضل حتى يلاحظ فريق عمل تيك توك حسابك.

مجموعة من النصائح التي تساعدك في الحصول على العلامة الزرقاء

• الاستمرار في نشر المحتوى بشكل دوري:

يثبت هذا لمنصة تيك توك وفريق عملها أنك جاد في ما تفعله، وكلما كان محتواك أفضل، فإن فرصتك في التوثيق تزداد.

• العمل على محتوى ينتشر بسرعة:

يعني إنشاء محتوى سريع الانتشار، وهذا يجعل فريق تيك توك يلاحظ حسابك أسرع

• التفاعل مع الجمهور:

يحب الجمهور صانع المحتوى الذي يتفاعل معهم، ولذلك حاول التفاعل مع جمهورك بصورة مستمرة. ويمكنك الإعتماد على المسابقات أو التعليقات حتى تزيد من التفاعل مع جمهورك.

• الحصول على المزيد من المتابعين:

لن يلاحظ فريق تيك توك حسابك إذا لم تحصل على عدد جيد من المتابعين، وهذا يعني زيادة متابعيك. ولكن بالطرق الشرعية.