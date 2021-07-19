.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون

13
تعبيرية

سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون

"من الممكن أن تكون الشركة ممن يؤمنون بالحظ والصدف والفلك".. إليك التفاصيل

متابع الغاء المتابعة

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

في وقت تحضر فيه أبل حالياً للكشف عن الجيل الجديد من هواتف آيفون، وهو ما سيتم في شهر سبتمبر المقبل كما هي العادة، التي انكسرت العام السابق، حيث كشفت عن آيفون 12 في شهر أكتوبر، بسبب ظروف جائحة كوفيد-19، إلا أن لهذه السنة وضعا آخر.

إلغاء قفل هاتف "أيفون" أثناء ارتداء قناع.. إليك الطريقة قصص اقتصادية تكنولوجيا إلغاء قفل هاتف "أيفون" أثناء ارتداء قناع.. إليك الطريقة

فبينما تعتمد أبل تسلسلاً رقمياً لهواتف آيفون منذ الآيفون الأول، حيث من المفترض أن يحمل الجيل الجديد الاسم "آيفون 13"، ظهرت شائعات تفيد بأن عملاقة كوبرتينو قد تتجنب تسميته بهذا الاسم، وذلك لأن رقم 13 يُعد "نذير شؤم".

وطبقاً للشائعات المتداولة، هناك محادثات داخلية الآن في أبل لبحث هذا الأمر.

وعلى الرغم من أن الفكرة قد تكون غريبة ومثيرة للسخرية، إلا أن هناك اعتقادا راسخا بخصوص رقم 13 في بعض الثقافات، كما أن لهذه الخرافة عمرا طويلا فعلاً.

بالمقابل، لم تؤكد الشركة أو تنفي الأمر، إلا أن الأهمية المحيطة بالأمر قد زادت بعدما تم تناوله من عدد من المصادر، وفي برنامجه Front Page، توقع المسرّب الشهير Jon Prosser أن أبل فعلًا قد تتخطى رقم 13.

شاشات أيفون
شاشات أيفون

رهاب العدد 13

وتعرف هذه الحالة بالاسم Triskaidekaphobia، وهي فوبيا من هذا الرقم وأي شيء يتعلق به، وهذا يوضح لنا أن السبب قد لا يكون خوف أبل نفسها من فشل الجهاز أو ما شابه.

كما قد تتخلى أبل هذا الترقيم في الجيل القادم من هاتفها تجنبا لخوف المستخدمين أنفسهم من هذا الرقم، أيا كانت مرحلة هذا الخوف سواء خوف مرضي حقيقي، مجرد تشاؤم، كراهية أو أياً كان، هذه الأسباب قد تدفع المستخدمين لعدم شراء الهاتف.

أبل
أبل

عودة أبل للتسمية القديمة مع آيفون 12

فيما سبق كانت أبل تطلق إصدارات تحمل نفس الرقم في عامين متتاليتين، وهو ما حدث مع هواتف مثل آيفون 6 وآيفون 6s، وحتى إصدار آيفون X الأحدث، والذي تُبع بإصدار آيفون Xs في العام المقبل لإطلاقه.

وقد تلجأ أبل لهذه التسمية، خصوصا أن مصادر قريبة من الشركة قد ذكرت أنه -وكالعادة- سيأتي الآيفون الجديد مع تغييرات طفيفة مقارنةً بالجيل الحالي وهو سبب أدعى قد يجعل أبل تتمسك بالتسمية القديمة من ناحية. وتتجنب رقم 13 المكروه من ناحية أخرى.

وما أثبت أن ثقافات عديدة فعلًا تكره رقم 13 استطلاع رأي أجراه أحد المواقع، والذي قد انتهى بتصويت حوالي 75% من المستخدمين بأنهم يريدون أن يأتي الآيفون القادم بأي اسم عدا اسم "آيفون 13"!

شعار أبل
شعار أبل


أبل استخدمت رقم 13 سابقا

الجدير ذكره أن أبل كانت استخدمت رقم 13 بشكل طبيعي في أكثر من منتج أو خدمة، مثلًا، نظام iOS قد تم إصداره بشكل طبيعي بالرقم 13 منذ عامين، وكذلك شرائح A13 Bionic المستخدمة في هواتف الشركة الأحدث!

وعليه فلربما لا تحتاج أبل لتجنب رقم 13 في منتجات بسيطة مثل هذه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت
فيديو.. إنقاذ عجوز بأعجوبة من تحت عجلات قطار في الهند فيديو.. إنقاذ عجوز بأعجوبة من تحت عجلات قطار في الهند
الأكثر قراءة
غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز
جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها
حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني
بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز
فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب
حبس رئيس تحرير صحيفة مصرية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس رئيس تحرير صحيفة مصرية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
قبل أن تذهب
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
اكتشف المزيد