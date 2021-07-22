نصائح مثالية لاستخدام واتساب باحترافية على المتصفح

يُعدّ واتساب التطبيق الأهم للدردشة والتواصل المباشر. لكن لا يخفى على أحد أن تجربة استخدامه على الحاسب الشخصي ليست الأفضل، خصوصاً لو تم مقارنته مع تطبيقات منافسة مثل تليغرام، أو حتى مقارنة بتطبيق من نفس الشركة وهو ماسنجر. وضمن عيوب تطبيق واتساب على الحاسب الشخصي هو أنه لا يعمل سوى عند كون الهاتف المسجل عليه الرقم متصلاً بالإنترنت.

وبالرغم من أن التجربة ليست مثالية، إلا أن هناك بعض النصائح والحيل التي ستحسن كثيراً من تجربة الاستخدام. وهذه النصائح ستكون مثالية إن كنت تستخدم واتساب على الحاسب الشخصي من خلال المتصفح وليس من خلال تطبيق الويندوز.

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اختصارات لوحة المفاتيح عبر واتساب

توفر عدد كبير من المنصات، التطبيقات والمواقع اختصارات للوحات المفاتيح. والمقصود هو اختصار تقوم بتنفيذه من خلال الضغط على أكثر من زر في نفس الوقت، تماماً مثل Ctrl+C وCtrl+V للنسخ واللصق. وفيما يلي أهم اختصارات لوحات المفاتيح في واتساب على الويب:

- كتم صوت الواتساب: Ctrl+Alt+Shift+M، حيث يشير حرف M إلى كلمة Mute

- إرسال المحادثة للأرشيف: Ctrl+Alt+E

- حذف الدردشة بالكامل: Ctrl+Alt+Backspace (زر الرجوع للخلف)

- تثبيت الدردشة: Ctrl+Alt+Shift+P، حيث يشير حرف P إلى كلمة Pin

- البحث ضمن واتساب: Ctrl+Alt+/ (الشرطة الموجودة فوق الأرقام)

- البحث ضمن الدردشة نفسها: Ctrl+Alt+Shift+F

- بدء محادثة جديدة: Ctrl+Alt+N

- إنشاء مجموعة جديدة: Ctrl+Alt+Shift+N

ومن أهم النقاط التي يجب مراعاتها هي تنفيذ الاختصار بسرعة والضغط على الأزرار على نفس الترتيب بالأعلى.

فتح أكثر من حساب على نفس الجهاز

من السهل أن تستخدم أكثر من حساب واتساب على هاتفك الذكي، هذا أمر معروف، سواء كان من خلال الخيارات المدمجة في الهواتف والتي تتيح استنساخ تطبيق واتساب، أو من خلال الاعتماد على تطبيق واتساب بيزنس.

ولكي تفعل ذات الأمر على الكمبيوتر فأمامك أكثر من حل، الأول هو فتح الحساب في نافذة التصفح الخفي Incognito / Private، لكن بمجرد أن تغلق هذه النافذة سيتم إغلاق الحساب وستحتاج تسجيل الدخول في كل مرة، لذلك هذا الحل يفلح فقط عندما يكون الاستخدام لمرة واحدة. وعلى العكس، إن أردت أن تستخدم حساب ثاني بشكل دائم، فعليك بحل من الحلول البسيطة التالية:

1- فتح حساب على المتصفح وحساب على تطبيق الويندوز

2- فتح حساب على متصفحك الرئيسي وحساب على متصفح آخر

3- استخدام خاصية Containers في متصفح فايرفوكس للفصل بين سجلات كل تبويب

لا لعلامات صحّ الزرقاء

مؤشر قراءة الرسائل Read Receipts، هي خاصية في واتساب تسمح للطرفين بمعرفة ما إذا كان الطرف الآخر قد قرأ الرسالة أو لا، غير أنه على واتساب ويب يمكنك قراءة الرسائل بحرية دون ظهور هذا المؤشر، وهذا ببساطة بالاعتماد على إضافة WAToolKit.

تصنيف وترتيب الرسائل باحترافية

عادة ما تكون شاشة التطبيق الرئيسية مليئة بالرسائل والمحادثات، بعضها تابع للعمل، بعضها محادثات شخصية، وبعضها رسائل أنت لم ترد عليها، والبعض الآخر رسائل رسمية..

ويتيح تطبيق WhatsApp Tabs الذي يأتي على شكل إضافة لمتصفح كروم إمكانية تقسيم المحادثات لتبويبات حسب نوع الرسالة، وهو ما يظهر في الصورة التالية. كما يمكنك تحميل إضافة WhatsApp Tabs مجاناً.

تفعيل الوضع المظلم وتغيير الخلفية

لطالما كان الوضع المظلم في واتساب منتظراً، وسابقاً كنا نستخدم تطبيقات وأدوات لتفعيله، إلا أنه الآن متاح رسمياً إن كنت لا تعلم، وتفعيله بسيط جداً. فقط توجه إلى القائمة الرئيسية، ومن ثم إلى الإعدادات، وأخيراً إلى المظهر، ومن هناك اختر داكن.

إضافة إلى ذلك، إن مللت من خلفية التطبيق على الويب فيمكنك ببساطة تغييرها. كل ما عليك فعله هو التوجه مرة أخرى للإعدادات، ومن ثم إلى خيار خلفية الدردشة، وأخيراً اختر الخلفية.