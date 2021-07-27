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تسريب جديد عن "آيفون 13".. هكذا ستكون سرعة شحنه!

جهاز آيفون

تسريب جديد عن "آيفون 13".. هكذا ستكون سرعة شحنه!

الشاحن الجديد لم تعد تنتجه شركة أبل

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دبي - العربية.نت

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ينتظر عشاق هواتف آيفون أي تسريب عن الهاتف الجديد "آيفون 13" على أحر من الجمر، إذ من المقرر الإعلان عنه رسمياً في سبتمبر المقبل.

فقد أشار تقرير صادر عن موقع "MyDrivers" الصيني ونقله "GSMARENA" إلى أن شركة "أبل" الأميركية قد تزيد من سرعات شحن البطارية سلكياً لبعض طرازات "آيفون 13" إلى أعلى تيار وهو 25 واط.

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قوة 25 واط

كما لفت الموقع إلى أن الشاحن الذي يتمتع بقوة 18 واط لم تعد تنتجه "أبل"، بينما الشاحن بقوة 25 واط سيكلف أكثر قليلاً من شاحنها الذي بقوة 20 واط، ويبلغ سعره في الأسواق الأميركية 20 دولارا.ً

وفي حال كان التسريب الأخير صحيحاً، فإن هذا يعني أن كل الراغبين في الاستفادة من سرعات الشحن العالية يجب عليهم شراء شاحن جديد، وذلك لأن "أبل" لم تعد توفر شواحن في علب هواتفها.

آيفون (آيستوك)
آيفون (آيستوك)

وكانت تقارير سابقة قد أفادت أن هاتف "آيفون 1ش3" قد يتميز أيضا بشحن لاسلكي أسرع، الذي يصل حاليا إلى 15 واط باستخدام شاحن "MagSafe".

يشار إلى أن أبرز التسريبات التي رافقت هاتف "آيفون 13" الجديد هو أنه سيمتلك سعة تخزين بيانات تصل حتى 1 تيرابايت، كما أنه قد يحتوي على مربع كاميرا أكبر حجما من الخلف.

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