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بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة

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آبل (آيستوك)
آبل (آيستوك)

بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة

ستحتفظ الشركة هذا العام بنفس الأحجام العادية وأبعاد الشاشة

دبي – العربية.نت

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تستعد شركة آبل لإطلاق تشكيلة جديدة من الهواتف الذكية آيفون في الأسابيع المقبلة، حيث ستحتوي ميزات جديدة غير مسبوقة تتعلق بالكاميرا وتسجيل المقاطع المصورة.

وستتضمن الهواتف الجديدة خيار الفيديو بميزة الوضع الرأسي في الهاتف (Portrait mode)، والقدرة على تسجيل الفيديو بتنسيق عالي الجودة يسمى ProRes، ونظاماً جديداً يعمل على تحسين مظهر وألوان الصور، وذلك وفقاً لمطلعين تحدثوا لموقع "بلومبيرغ".

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إلى جانب تحسينات الكاميرا، ستحصل أجهزة آيفون الجديدة على تحسينات أخرى متواضعة نسبياً. ففي العام الماضي، قامت الشركة بتجديد تصميم آيفون وإضافة شبكات 5 جي اللاسلكية وتحديث أجهزة الكاميرا.

شاشة أكثر تطوراً

وستحتفظ الشركة هذا العام بنفس الأحجام العادية 5.4 بوصة و 6.1 بوصة وأبعاد شاشة Pro 6.1 بوصة و6.7 بوصة، بالإضافة إلى تصميماتها.

كما، ستشمل الهواتف الجديدة شريحة A15 أسرع وأصغر، بالإضافة إلى تقنية الشاشة الجديدة التي يمكن أن تتيح معدل تحديث أسرع وبشكل أكثر سلاسة.

وستتيح ميزة تسجيل فيديو ProRes الجديدة لمستخدمي آيفون التقاط مقاطع بتنسيق عالي الجودة يمنح المستخدمين مزيداً من التحكم أثناء مرحلة ما بعد الإنتاج.

جهاز آيفون
جهاز آيفون

ميزة ProRes

كذلك، ستتبع ميزة ProRes إضافة لـ ProRAW التي أضيفت العام الماضي، وهو تنسيق ملف صور ثابت عالي الجودة يمنح المحررين المحترفين مزيداً من التحكم. كما هو الحال مع ProRAW ، قد يكون تسجيل فيديو ProRes حصرياً لطرازات Pro الأعلى سعراً.

أما الميزة الأخرى، ستتيح للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في مظهر الألوان والتفاصيل في صورهم.

وسيتمكن المستخدمون من الاختيار من بين عدة أنماط لتطبيقها على صورهم، بما في ذلك نمط لإظهار الألوان إما في درجة حرارة أكثر دفئاً أو برودة مع الحفاظ على اللون الأبيض محايداً.

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