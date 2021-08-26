آبل تسعى لفحص صورك في آيكلاود.. فكيف يمكنك منعها؟

تطبق شركة آبل بدءاً من إصدار نظام التشغيل iOS 15 و iPadOS 15 سياسة جديدة لحماية الأطفال من خلال فحص الصور التي تقوم بتحميلها في حسابك في خدمة آيكلاود بحثًا عن أي صور إباحية تتضمن أطفالا والإبلاغ عن ذلك لسلطات تطبيق القانون.

وفقًا لشركة آبل لا يوجد فحص حقيقي لصورك في آيكلاود. إذ تخصص آبل لصورتك ما يسمى التجزئة العصبونية للصورة. وهي سلسلة من الأرقام تحدد صورتك ومن ثم تقارنها مع التجزئة في قاعدة بيانات CSAM ومن ثم تحفظ هذه العملية فيما تسميه آبل قسيمة الأمان إلى جانب الصورة.

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وتحلل التقنية بناءً على هذه التجزئة. وإذا كانت قسيمة الأمان الخاص بالصورة تفي بالمعايير وتحتوي على مطابقات لصور CSAM. فإنه يتم في هذه الحالة وضع علامة على حسابك في آيكلاود من قبل النظام حتى يتمكن المراجعون البشريون من التدخل لمعرفة ما إذا كانت هناك صور غير قانونية والإبلاغ عن الصور والحساب في الوقت نفسه.

كيفية منع آبل من فحص صورك في آيكلاود

تفحص آبل الصور عند تحميلها في حسابك في آيكلاود، ولا تفحص الصور التي يتم إرسالها في تطبيقات المراسلة مثل واتساب أو تيليجرام أو غيرها.



ومع ذلك إذا كنت لا تريد من آبل فحص صورك بشكل نهائي، فإن خيارك الوحيد هو تعطيل خدمة صور آيكلاود في جهازك.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

• اضغط على اسمك بالأعلى ثم حدد خيار آيكلاود.

• حدد خيار الصور.

• قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار صور آيكلاود إلى وضع إيقاف التشغيل.

• في النافذة المنبثقة التي تظهر لك حدد خيار تنزيل الصور ومقاطع الفيديو لتنزيل الصور المخزنة في حسابك إلى جهازك.

• يمكنك أيضًا استخدام موقع الخدمة عبر الويب لتنزيل جميع الصور ضمن حاسبك.

بعد القيام بذلك يتوقف جهازك عن تحميل الصور الجديدة إلى حسابك. ويؤدي ذلك إلى عدم فحص آبل أي من صورك بعد الآن.