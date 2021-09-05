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هكذا يمكنك إصلاح أشهر المشاكل في نظام "ماك"

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Colorado Springs, Colorado, USA - October 20, 2011: A front view of a 13 Apple MacBook Air displaying the default desktop for OS X Lion. The MacBook Air is Apple's thinnest, lightest notebook and features flash based storage so there are no internal moving parts.
جهاز من أبل يعمل بنظام ماك
أبل

هكذا يمكنك إصلاح أشهر المشاكل في نظام "ماك"

تقوم خطوة إعادة تشغيل النظام بحل أغلب المشاكل التي تواجه أجهزة "آبل"، لذلك يجب أن تجربتها في البداية

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من أن نظام "ماك" المشغّل للأجهزة التي تصنعها شركة "أبل" لا يعاني من العديد من مشاكل التشغيل، إلا أن هذا لا يعني عدم وجودها.

يذكر أن أي نظام تشغيل عرضة لحدوث مشاكل غير متوقعة أو أخطاء برمجية مختلفة نتيجة اختلاف استخدام النظام بين مستخدم وآخر.

وتختلف طريقة حل المشاكل التي يواجهها نظام "ماك" بحسب المشكلة وسببها، حيث قد تحدث هذه المشكلات بسبب النظام أو بسبب تطبيق معين أو طرفية تم توصيلها بالجهاز مؤخراً.

لذلك إليكم مجموعة من الحلول لأهم المشاكل التي تقابل أجهزة "ماك".

"النظام لا يعمل بشكل طبيعي"

تعتبر هذه المشكلة أحد أشهر المشاكل التي تقابل مستخدمي نظام "ماك"، حيث يبدأ النظام بالتصرف بشكل غريب وأبطأ من المعتاد.

جهاز من أبل يعمل بنظام ماك
جهاز من أبل يعمل بنظام ماك

ويمكنك حل هذه المشكلة عبر عدة خطوات منها:

-التأكد من وجود مساحة كافية لتشغيل النظام، حيث لن يعمل النظام بشكل جيد أو كما هو متوقع منه في حالة عدم وجود مساحة كافية له.

-إعادة تشغيل الجهاز حيث تحتاج الأجهزة إلى إعادة التشغيل على فترات متباعدة.

- التأكد من توافقية حاسوبك مع النظام. وتواجه هذه المشكلة في حالة كنت تستخدم حاسوب "ماك" قديما قليلاً، وذا مواصفات ضعيفة.

-التأكد من التطبيقات غير المتوافقة. وتعتبر هذه المشكلة أحد أهم المشاكل التي تواجه الأنظمة الحديثة، حيث تكون بعض التطبيقات غير متوافقة معها وتسبب في مشاكل كثيرة أثناء التشغيل.

طريقة حل أغلب المشاكل التي قد تقابل حاسوبك

إذا كنت تواجه مشكلة لم نذكرها في الأعلى، فإن هناك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها لمحاولة حل المشكلة.

-إعادة تشغيل النظام. وتقوم خطوة إعادة تشغيل النظام بحل أغلب المشاكل التي تواجه أجهزة "أبل"، لذلك يجب أن تجربتها في البداية.

-تحديث نظام التشغيل، حيث تكون بعض المشاكل عامة ومكررة لدى الكثير من المستخدمين، لذلك تقوم "أبل" بإطلاق تحديثات عامة لها.

جهاز من أبل يعمل بنظام ماك
جهاز من أبل يعمل بنظام ماك
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-إعادة تشغيل ذواكر PRAM الخاصة بجهازك. وتعتبر هذه الذواكر المكان الذي يخزن النظام فيه الأوامر المؤقتة.

-العودة إلى نسخة احتياطية أقدم من النظام، وذلك لتجنب المشاكل التي نتجت عن العبث في النظام أو التطبيقات.

-حذف التطبيقات التي قمت بتثبيتها مؤخراً، وذلك لتتجنب مشاكل التوافق والتطبيقات الخبيثة.

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