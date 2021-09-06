6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها

يمكنك استخدام كاميرا الهاتف الذكي لأداء الكثير من الوظائف وليس التقاط الصور لأفراد العائلة أو المناظر الطبيعية فقط.

وباستخدام التطبيقات المناسبة، فإن بإمكانك الحصول على أقصى استفادة من الكاميرا، مثل ترجمة النصوص ومسح المستندات وغيرها الكثير.

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استكشاف السماء عبر كاميرا الهاتف

يستمتع الكثير من الأشخاص بالتحديق في النجوم في ليلة صافية. ولكن يمكنك جعل هذه التجربة أفضل من خلال معرفة ما تنظر إليه، وأفضل التطبيقات التي تتيح لك ذلك هو تطبيق Star Walk 2، الذي يستخدم موقعك والإدخال من الجيروسكوب الداخلي للهاتف لتحديد الأبراج والأقمار الصناعية والأشياء الأخرى.

رقمنة المستندات الورقية

تتيح لك كاميرا الهاتف تحويل المستندات الورقية إلى مستندات رقمية. ويمكنك استخدام تطبيق Microsoft Lens. الذي يتيح لك مسح الصور أو المستندات المطبوعة أو بطاقات العمل أو أي مستند مكتوب بخط اليد أو يحتوي على نص إلى مستند رقمي. كما يمكنك تحريرها ومشاركتها أو حفظها في الهاتف بتنسيق PDF أو تحميلها إلى تطبيق وورد أو OneNote أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

البحث عن المعلومات عبر كاميرا الهاتف

يتيح لك تطبيق عدسة غوغل الذي يأتي مدمجًا في تطبيق صور غوغل التقاط صورة لأي شيء ومعرفة معلومات حوله. كما يتيح لك التعرف على العنصر الموجود في الصورة سواء كان معلمًا تاريخيًا أو عمل فني، ويقدم معلومات عنه.

الوصول إلى مواقع الويب

تتيح لك رموز الاستجابة السريعة QR طريقة سهلة ومباشرة للوصول إلى مواقع الويب. ويمكنك مسح أحد رموز QR عبر الكاميرا في إعلان في إحدى المجلات من أجل الوصول إلى موقع ويب يحتوي على المزيد من المعلومات حول الإعلان أو الحصول على خصم خاص للمنتج.

استخدام كاميرا الهاتف كجهاز مراقبة عن بعد

يمكنك استخدام كاميرا هاتفك القديم كجهاز أمني للمراقبة عن بعد. وأحد أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها هو تطبيق Manything الذي يتيح لك البث المباشر من أي مكان. ويمكنه إرسال إشعارات عندما يكتشف حركة أمام الكاميرا ويحفظ مقاطع الفيديو في حسابك عبر السحابة.

الترجمة إلى لغتك الأم عبر كاميرا الهاتف

باستخدام تطبيق ترجمة غوغل يمكنك توجيه كاميرا الهاتف إلى الكلمات التي تحتاج إلى ترجمتها فوريًا. أو استيراد صورة من هاتفك لترجمة النص الموجود بها. ويحتوي التطبيق أيضًا على ميزة اكتشاف اللغة التي تريد ترجمتها. ويدعم التطبيق حتى الآن 108 لغة حول العالم.