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قبل ساعات من إطلاقها.. تسريب النظارات الذكية من "فيسبوك"

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نظارات "راي بان"

قبل ساعات من إطلاقها.. تسريب النظارات الذكية من "فيسبوك"

"تبدو قريبة جداً من تصميمات "راي بان" الكلاسيكية مع وجود كاميراتين بجانب المفصلات على كلا الجانبين"

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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من المقرر أن تعلن كل من "فيسبوك" و"راي بان" عن تعاونهما في مجال النظارات الذكية في وقت لاحق اليوم، 9 سبتمبر. نتيجة لذلك نشر المسرب إيفان بلاس الكثير من الصور المزعومة لمجموعة المنتجات.

ويطلق على النظارات اسم Ray Ban Stories، وبخلاف العلبة، لا يبدو أن علامة "فيسبوك" التجارية تظهر في أي مكان ضمن المنتج.

وتتضمن صور المسرب ثلاثة أنماط إطارات متميزة – Wayfarer وRound وMeteor – وكلها تبدو قريبة جدًا من تصميمات "راي بان" الكلاسيكية.

ويكمن الفرق في وجود كاميراتين بجانب المفصلات على كلا الجانبين. ويوجد أيضًا زر على طول الجزء العلوي من الذراع اليمنى، الذي يمكن استخدامه لتشغيل الكاميرات.

وقالت الشركة في العام الماضي، إن النظارات تطلق في عام 2021. وأكد زوكربيرغ في شهر يوليو أن النظارات تمثل الإطلاق التالي للأجهزة بالنسبة للشركة.

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على الرغم من أنه لم يعلن عن موعد في ذلك الوقت. ولكن حدد أن النظارات لها الشكل الأيقوني من راي بان، وتتيح لك القيام ببعض الأشياء الرائعة. ومع ذلك، ليس لديها شاشات لوظائف الواقع المعزز. لذلك لا نزال نجهل ماهية هذه الأشياء.

وقال زوكربيرغ إن المنتج جزء من رحلة الشركة نحو نظارات الواقع المعزز الكاملة في المستقبل، كما يجري العمل أيضًا على نظارات الواقع المعزز الأكثر تقدمًا.

ولا توضح هذه الصور كيف أو ما إذا كانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد انتقلت إلى ما هو أبعد من قدرات حتى نظارات Snap المبكرة – بخلاف صنع النظارات التي تبدو مثل راي بان العادية.

ونشرت "راي بان" صفحة ترويجية بها صورة ظلية لزوج من النظارات مع تاريخ 09.09 2021 والنص "اشترك الآن للحصول على إشعار الإصدار الخاص بك".

ولا تحدد العلامة التجارية ما إذا كان هذا خبرًا عن الإصدار أو الإصدار نفسه. ولكن الصفحة الرئيسية لراي بان تعد بأن هذه القصة قد ترغب في متابعتها، وهي إشارة مفترضة إلى قصص "فيسبوك".

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