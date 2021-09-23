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شاهد.. هاتف نوكيا الجديد G50 الداعم لتقنية 5G

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شاهد.. هاتف نوكيا الجديد G50 الداعم لتقنية 5G

يأتي بنظام أندرويد 11 ويتلقى عامين من ترقيات نظام التشغيل وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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تواصل HMD Global ضخ هواتف نوكيا العاملة بنظام أندرويد ذات الأسعار المعقولة، وأعلنت الشركة عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة قادم إلى الولايات المتحدة وعدد من الأسواق العالمية.

وتبلغ تكلفة G50 الجديدة 299 دولارا، وهو أرخص هاتف 5G للشركة حتى الآن. ويحتوي الجهاز على جميع المكونات ليكون قادرا على المنافسة كهاتف من الفئة المتوسطة، بما في ذلك شاشة عالية الدقة بقياس 6.82 إنشات وبطارية كبيرة ومنفذ صوت وشاحن سريع بقوة 18 واط.

ويشبه هاتف سلسلة G الجديد هاتف Nokia X20 الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل 2021. ولكن هاتف G50 يحتوي على شاشة وبطارية أكبر ويأتي في إصدار مصمم خصيصًا لسوق أميركا الشمالية.

ومثل هواتف 5G الأخرى في نطاق 300 دولار، فإن Nokia G50 مدعوم بشريحة Snapdragon 480. لذلك لا تتوقع أسرع أداء أو تجربة ألعاب أكثر سلاسة على هذا الهاتف.

ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4/6 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128/64 جيجابايت بالإضافة إلى فتحة microSD في حالة احتياجك إلى نسخ صورك احتياطيًا أو تحميل تطبيق جانبيًا.

وبالمقارنة مع هاتف موتورولا الذي يحمل الاسم نفسه G50، فإن نوكيا لديها شاشة بدقة +HD وبقياس 6.82 إنشات أكبر قليلاً وقادرة على تقديم سطوع 450 شمعة في المتر المربع ولديها نتوء على شكل حرف V حول الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويوجد في الجزء الخلفي من Nokia G50 مجموعة من ثلاث كاميرات مرتبة في دائرة. بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة جدًا بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميغابكسل.

وتوفر الكاميرا الأمامية أيضًا تثبيتًا للفيديو للمساعدة في زيادة وضوح مقاطع فيديو تيك توك غير الواضحة ووضع Night Selfie لتفتيح صورك الشخصية في الإضاءة المنخفضة.

نوكيا G50 هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس

وفقًا لشركة HMD Global، الشركة المصنعة لهواتف نوكيا، فإن Nokia G50 يأتي بنظام أندرويد 11 ويتلقى عامين من ترقيات نظام التشغيل (بما في ذلك أندرويد 12 وأندرويد 13) وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية.

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وبعبارة أخرى، لن يتحول هذا الهاتف ذي الميزانية المحدودة إلى قطعة منسية في غضون سنوات قليلة، وهو أمر مفيد للبيئة وللمستهلكين الذين يرغبون في الاستفادة بشكل أكبر من هواتفهم قبل الترقية.

ونظرًا لأنه هاتف ضخم، فإن البطارية كبيرة أيضًا، وتأتي بسعة 5000 ميلي أمبير، ويجب أن تستمر لمدة يومين بين الشحنات. وهناك أيضًا USB-C و NFC وماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب وزر مساعد جوجل المخصص.

وتم تحميل Nokia G50 مسبقًا بتطبيق سبوتيفاي ونسخة تجريبية من ExpressVPN لمدة 30 يومًا. ويتوفر باللون Ocean Blue أو Midnight Sun. ويتاح حاليًا للطلب المسبق عبر موقع الشركة ويتم شحنه في 30 سبتمبر.

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