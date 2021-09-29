هذه مميزات أساليب التصوير الجديدة بـ"آيفون13" وطريقة تفعيلها

اهتمت "أبل" كثيراً بالكاميرا في هاتف "آيفون 13"، لذلك قدمت تأثيرات جديدة للتصوير تتمثل في الوضع السينمائي وأساليب التصوير الفوتوغرافي.

كما قدمت عدسات جديدة في نسخ "برو" و"برو ماكس" من هواتف "آيفون 13"، بالإضافة إلى تحسين عدسات النسخ العادية لتصبح مشابهة لـ"آيفون 12 برو ماكس" الصادر من العام الماضي.

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وتعمل خاصية أساليب التصوير الفوتوغرافي الجديدة بشكل قريب من التأثيرات والمنقحات المعتادة من كاميرا "آبل" وتطبيقات التصوير الأخرى.

لكنها تقدم مجموعة تأثيرات جديدة ومختلفة قليلاً. كما أن أساليب التصوير الجديدة تغيّر الصورة من مصدرها، ولا يمكنك تعديلها لاحقاً، أي أن الصورة تلتقط عبر عدسة الأسلوب الجديد، ولا توجد نسخة دون ذلك الأسلوب، إلا إذا قمت بتصويرها بدونه.

لذلك يجب أن تكون حذراً عند استخدامك لأساليب التصوير الجديدة في "آيفون 13"، وذلك لأنك لن تستطيع لاحقاً تغيّر تأثيرها على الصور الملتقطة.

تعتبر خاصية أساليب التصوير الجديدة حصرية لهواتف "آيفون 13" فقط، وذلك يعني أنك لا تستطيع استخدامها في "آيفون 12".

وتستطيع استخدامها عبر أي نسخة من نماذج "آيفون" الجديدة، حيث أنها تعمل مع نموذج "ميني" و"برو ماكس" بكفاءة.

ويمكنك الوصول إليها عبر اتباع الخطوات التالية: توجه إلى تطبيق "الإعدادات"، ومن ثم "إعدادات الكاميرا"، وبعد ذلك "أساليب التصوير الفوتوغرافي"، واختر أحد الأساليب ضمن القائمة الموجودة.

وتوفر "أبل" 5 أساليب تصوير جديدة رئيسية مع مجموعة من الأساليب الفرعية تحت كل أسلوب، وهي:

-الأسلوب الافتراضي: يعتبر هذا الوضع الافتراضي لكاميرا الهاتف، حيث يتم التقاط الصور دون تغيير أي ألوان.

-التباين الغني: يعمل هذا الأسلوب على إظلام الظلال بشكل أكبر مع جعل الألوان غنية أكثر، بالإضافة إلى بروز تباين أوضح في مكونات الصورة.

-المفعم بالحياة: يجعل هذا الأسلوب الصور تبدو ملونة بشكل أفضل وواضحة وأكثر سطوعاً

-الأسلوب الدافئ: يغذي هذا الأسلوب الطبقات الذهبية من الألوان في الصورة ليجعلها تبدو أكثر دفئاً.

-الأسلوب البارد: يضع هذا الأسلوب طبقة من اللون الأزرق الباهت فوق جميع الألوان لتبدو الألوان باهتة قليلاً.

يمكنك اختيار أساليب التصوير الجديدة عبر التوجه إلى تطبيق الكاميرا، والضغط على الزر الخاص بها.

وبعد ذلك تعرض الكاميرا تجربةً حية لكل أسلوب وتستطيع التنقل بينها عبر تحريك الشاشة إلى جهة اليسار واليمين.

يذكر أنه عندما تختار أسلوباً معيناً، فإنه يظل مطبقاً في جميع الصور حتى تغيره بشكل يدوي.