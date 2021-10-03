أهم الميزات المنتظرة من آيفون 14

على الرغم من كون آيفون 13 لم يكمل عامه الأول بعد، إلا أننا أصبحنا ننتظر آيفون 14 بفارغ الصبر، وذلك لأنه – بحسب الشائعات – يأتي بأكبر تحديثات على تصميم الهاتف.

وقد ظلت آبل تستخدم التصميم الموجود حاليًا للهواتف منذ ظهور آيفون 10 في عام 2018، ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة.

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وتشمل هذه الاختلافات تصغير حجم نتوء الكاميرا الأمامية، مع التخلي عن الحواف الدائرية لصالح حواف مربعة وحادة قليلًا.

ولا يمكنك القول بأن هذه التغييرات على التصميم تعتبر تغييرات كبيرة أو ثورية مثل التي حدثت مع iPhone X، لذلك ينتظر الجميع آيفون 14.

وإليكم مجموعة من المميزات التي ننتظرها بشدة في آيفون 14:

استخدام تقنية ProMotion مع جميع نماذج الهاتف

قدمت آبل هذا العام للمرة الأولى تقنية ProMotion مع آيفون 13 برو وبرو ماكس، وتسمح هذه التقنية للشاشة بأن تعمل بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 120 هرتز.

وقررت أن تترك نماذج آيفون 13 و آيفون 13 ميني دون هذه التقنية على الرغم من وجودها في هواتف أندرويد.

لذلك ينتظر الجميع أن تستخدم آبل هذه التقنية مع جميع نماذج آيفون 14 بدلًا من نماذج برو.

وقد تمكنت آبل من استخدام معدل التحديث المرتفع في الشاشات دون التأثير على البطارية.

وذلك لأن الشاشة لا تعمل بمعدل التحديث المرتفع بشكل مستمر طوال الوقت.

بل ينخفض معدل التحديث ويزداد بحسب نوع المحتوى المعروض على الشاشة، وبالتالي يقلل استهلاك البطارية.

العودة لاستخدام بصمة الإصبع

تخلت آبل عن بصمة الإصبع أو TouchID عندما قدمت آيفون 10 مع خاصية FaceID الثورية.

ومن ثم عادت لاستخدام التقنية مجددًا مع أجهزة آيباد آير وميني اللوحية، حيث وضعت البصمة في زر تشغيل الهاتف.

لذلك تمتلك آبل تقنية وضع البصمة في زر تشغيل الهاتف، وهو ما نتمنى رؤيته في آيفون 14.

وقد أثبتت بصمة الوجه أنها تمثل مشكلة عندما تحاول استخدامها أثناء ارتداء الأقنعة الوقائية مع أزمة كورونا.

لذلك يجب أن تعود آبل لتقديم بصمة الإصبع لتجنب هذا الإزعاج.

التخلي عن نتوء الشاشة في آيفون 14

ربما كان نتوء الشاشة هو الصيحة الأحدث عندما قدمت آبل آيفون 10، ولكنه لم يعد كذلك.

وقد تخلت الكثير من شركات هواتف أندرويد عن نتوء الشاشة واستخدمت الكاميرا الميكانيكية أو حتى ثقب الشاشة.

كما بدأت تظهر تقنية الكاميرا المختبئة تحت الشاشة، لذلك أصبح أمام آبل الكثير من الاختيارات للتخلي عن نتوء الشاشة تمامًا.

التخلي عن منفذ Lightning في آيفون 14

تعتبر هواتف آيفون هي أجهزة آبل الوحيدة التي تستخدم منفذ Lightning، حيث تخلت عنها آبل في أجهزة آيباد منذ فترة.

وأصبح أمرًا مزعجًا أن تحتاج لاستخدام شاحن خاص بهواتف آيفون بدلًا من استخدام منفذ واحد لجميع أجهزتك.

لذلك نتمنى أن تتخلص آبل من خاصية شاحن Lightning وتستبدله بمنفذ USB C أو أن تتخلى عن المنافذ السلكية تمامًا لصالح اتصال لاسلكي كلي بالهاتف.