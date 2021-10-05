الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يخسر 7 مليارات دولار فى ساعات

تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، بنحو سبعة مليارات دولار أميركى فى غضون ساعات قليلة بسبب انقطاع خدمات فيسبوك وواتساب وانستغرام، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وانخفضت أسهم فيسبوك بنسبة خمسة بالمائة بعد الانقطاع العالمى الذى تعانى منه الشركة حاليًا.

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فى وقت سابق يوم الاثنين، توقفت تطبيقات فيسبوك وانستغرام وواتساب عن العمل فى جميع أنحاء العالم

وأبلغ العديد من المستخدمين أنهم يواجهون مشاكل فى استخدام التطبيقات الثلاثة بعد وقت قصير من الساعة 4 مساءً يوم الاثنين

وكتب أحد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى على تويتر: "يبدو أن هناك انقطاعًا آخر لعائلة فيسبوك. لا يتم تحديث تطبيقات واتساب وإنستغرام وفيسبوك".

من جانبها، اعلنت فيسبوك عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر : "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة فى الوصول إلىتطبيقاتنا ومنتجاتنا. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أى إزعاج".

وقالت خدمة واتساب أيضًا على تويتر: "نحن على دراية بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع التطبيق فى الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها، وسنرسل تحديثًا هنا فى أقرب وقت ممكن. شكرًا على سعة صدرك!"

وغرد موقع إنستغرام على الحساب الرسمى: "نواجه والأصدقاء بعض الوقت الصعب فى الوقت الحالى، وقد تواجهك مشكلات في الاستخدام. تحمل معنا".