قد لا ترغب بترقيتها.. خطوات لربط ساعة آبل بهاتف آيفون جديد

أطلقت آبل بشكل رسمي هواتف آيفون 13 الجديدة، ولذلك قد ينتقل البعض من الإصدارات القديمة إليها.

ويمتلك في العادة مستخدمو هواتف آيفون ساعات مختلفة من آبل، وقد لا ترغب في ترقية ساعتك القديمة.

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وتحتاج في هذه الحالة إلى ربط الساعة القديمة مع الهاتف الجديد، وقد تواجه بعض المشاكل عند محاولة ربط الساعة مع الهاتف الجديد.

لذلك يجب عليك اتباع الخطوات والنصائح التي نذكرها لكم اليوم، حيث تساعدك هذه الخطوات على ربط الساعة بشكل أسهل.

خطوات ربط ساعة آبل بهاتف آيفون الجديد

تحتاج في البداية قبل أي خطوة أن تتأكد من أخذ نسخة احتياطية لساعة آبل، وذلك حتى لا تخسر محتواها.

ويمكنك القيام بذلك عبر التوجه إلى تطبيق الإعدادات ومن ثم الإعدادات العامة، واختر إدارة مساحة آيفون.

وبعد ذلك اضغط على تطبيق الساعة ضمن قائمة التطبيقات الموجودة في الهاتف، وتجد أمامك قائمة بجميع النسخ الاحتياطية المتاحة للساعة.

وتستطيع البحث عن أحدث نسخة احتياطية قمت بأخذها من الساعة، وتجد النسخ الاحتياطية غير مرتبة زمنيًا لذلك تحتاج للبحث عنها بشكل يدوي.

وبعد أن تتأكد من وجود نسخة احتياطية للساعة في الهاتف، قم بإزالة اقتران الساعة مع الهاتف القديم.

ومن ثم ربطها مع الهاتف الجديد مباشرةً، وذلك حتى تبدأ باستخدامها واستعادة النسخة الاحتياطية الموجودة في الهاتف.



وتنتقل النسخ الاحتياطية لتطبيق الساعة من هاتف آيفون القديم إلى هاتف آيفون الجديد أثناء نقل النسخ الاحتياطية للتطبيقات عبر آيكلاود.

ماذا تفعل إن لم تجد نسخة احتياطية حديثة للساعة

تختلف الخطوات بحسب الموقف الذي تقف فيه، فإن كنت قمت بإلغاء اقتران الساعة مسبقًا، فهذا يعني أنك لن تستطيع الحصول على نسخة احتياطية جديدة.

وإذا لم تقم بإزالة الساعة، فإنك تستطيع التوجه إلى إدارة النسخ الاحتياطية للتطبيقات وأخذ نسخة احتياطية من الساعة عبر التطبيق مباشرةً.

كما يمكنك أن تقوم بربط الساعة وتجهيزها للاستخدام كأنها ساعة جديدة تمامًا، على الرغم من كون هذا الأمر مزعجًا ولن يعود عليك بالفائدة.