نوكيا تعلن عن هاتف 5G بقيمة 199 دولاراً

كشفت شركة HMD Global اليوم الثلاثاء عن هاتف نوكيا G300، وهو هاتف 5G الذكي الأقل تكلفة للشركة حتى الآن. ومقابل 199 دولارا، يمنحك Nokia G300 شاشة كبيرة بحجم 6.5 إنشات ومعالج Snapdragon 480 ودعم 5G وبطارية كبيرة وتجربة أندرويد قريبة من الخام.

ومثل جهاز REVVL V Plus 5G الذي تبلغ تكلفته 199 دولارا، لا يحاول Nokia G300 إبهارك بالمواصفات الرائدة. ولكن يقدم ميزات مفيدة تهتم بها بسعر مناسب.

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ويعتبر الماسح الضوئي لبصمات الأصابع واحدة من أكثر الميزات المفيدة في Nokia G300. إذ إنه مدمج مع زر الطاقة بحيث يمكنك إلغاء قفل هاتفك بشكل غير واضح أثناء الضغط على الزر نفسه لإيقاظه. كما يمكنك أيضًا استخدام وجهك لفتح الجهاز.

ويحتوي الجهاز على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4470 ميلي أمبير، التي تدعي نوكيا أنها تستمر لمدة يومين تقريبًا قبل الحاجة إلى الشحن. ويتم شحن البطارية عبر شاحن سريع بقوة 18 واط يأتي داخل العلبة.

كما أنه يمزج بين بعض التقنيات القديمة والجديدة مثل مقبس صوت 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس السلكية وهوائي الراديو و NFC ويعمل بنظام أندرويد 11.

وتتميز الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجابكسل في G300 بفتحة عدسة كبيرة نسبيًا f/1.8، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تتعامل مع صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وهذا الهاتف يمكنه تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية باستخدام تثبيت الصورة الإلكتروني EIS للمساعدة في تقليل الاهتزاز الطبيعي ليدك.

ويحتوي الجهاز على شاشة من نوع LCD بقياس 6.52 إنشات ذات دقة منخفضة جدًا بالنسبة لحجمها 720×1600 بكسل. مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

ومثل OnePlus Nord N200 5G، فإنه يأتي بسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت. ويعني ذلك أنك تحتاج إلى بطاقة microSD لتوسيع سعة تخزين هذا الهاتف.

ويتم تشغيل G300 أيضًا بواسطة نفس معالج Snapdragon 480 المتوافق مع 5G مثل OnePlus Nord N200 5G. ويدعمه 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وفي حين أن Nokia G300 جاهز لشبكات 5G. ولكن يتعامل مع معيار sub-6Hz فقط. ويمكنك طلب هاتف Nokia G300 بسعر 199 دولارا في نفس اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن هواتف بيكسل 6 الجديدة.

ويكون هذا الهاتف بسعة تخزين 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت متاحًا للشراء مباشرة في 19 أكتوبر 2021.