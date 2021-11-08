.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ميزة جديدة من واتساب.. دردشات جماعية بهذه الخصائص!

  • الخط
محادثة في تطبيق واتساب - تعبيرية
محادثة في تطبيق واتساب - تعبيرية

ميزة جديدة من واتساب.. دردشات جماعية بهذه الخصائص!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعمل منصة واتساب على تطوير ميزة "المجتمع" الجديدة لتطبيقاتها والذي قد يرجح أن تكون مختلفة عن التطبيقات الحالية للمجموعات.

فقد جاء الإصدار التجريبي من واتساب v2.21.21.6 مع العديد من السلاسل الجديدة التي تشير إلى ميزة قادمة تسمى المجتمع، وفق موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

من دون إنترنت أو حتى بطارية.. واتساب يقدم حلا سحريا لمحادثاتك تكنولوجيا واتساب من دون إنترنت أو حتى بطارية.. واتساب يقدم حلا سحريا لمحادثاتك

وتعد هذه السلاسل إضافات جديدة إلى المنصة، ما يشير إلى العمل على ميزة مجتمع جديدة. ومن مظهرها قد تتشابه ميزة المجتمع إلى حد ما مع ميزة المجموعات الحالية أيضاً.

مزيد من السلطة

إلى ذلك، يبدو أن ميزة المجتمعات تمنح مسؤولي المجموعة مزيداً من السلطة على المجموعات.

ويتضمن ذلك القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات، وقد يتمكن المسؤولون من دعوة مستخدمين جدد عبر رابط دعوة المجتمع ومن ثم بدء مراسلة الأعضاء الآخرين.

لكن من الصعب معرفة كيف قد تبدو هذه الدردشات في الوقت الحالي، ولكن يبدو أنها مشفرة من طرف إلى طرف.

واتساب فيسبوك
واتساب فيسبوك

تصميم جديد

كما يبدو أن التغيير الدقيق في التصميم يساعد في تمييز المجتمعات عن الدردشات الجماعية العادية.

في وقت سابق من هذا العام، تسببت سياسة الخصوصية الجديدة لواتساب في حدوث ارتباك بين المستخدمين حول ما تشاركه مع الشركة الأم، وأدى ذلك إلى نزوح جماعي إلى تلك التطبيقات الأخرى.

واتساب
واتساب

وعندما توقف تطبيق واتساب مع شبكة تطبيقات فيسبوك الكاملة الشهر الماضي، اكتسب تيليغرام عدداً هائلاً من المستخدمين يبلغ 70 مليون مستخدم.

يذكر أن واتساب تعتبر إحدى أكبر منصات المراسلة الفورية الموجودة ورغم كونها بهذا الحجم والشعبية لكن التطبيق بطيء في إضافة الميزات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي
متحور متحور "هيهي" الجديد يثير زوبعة.. الصحة العالمية توضح
الأكثر قراءة
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم
فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي
خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟ خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟
قبل أن تذهب
هل تجاوزت دول العالم خطورة كورونا؟
هل تجاوزت دول العالم خطورة كورونا؟
اكتشف المزيد