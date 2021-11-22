.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غوغل يتبعك حتى لو أوقفته.. وهذه الطريقة الوحيدة للإفلات

  • الخط
غوغل (آيستوك)
غوغل (آيستوك)

غوغل يتبعك حتى لو أوقفته.. وهذه الطريقة الوحيدة للإفلات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

إذا كنت تستخدم أي تطبيق من تطبيقات غوغل، فمن المحتمل أن يتم تعقبك حتى لو قمت بإيقاف خيار "سجل الموقع الجغرافي"، إلا أن هناك طريقة وحيدة للإفلات من ذلك.

فقد كشف موقع "Cnet" مجموعة من الخطوات تساعدك على منع غوغل من معرفة موقعك الجغرافي.

غوغل تجعل الروبوتات تؤدي مهام الصيانة المكتبية! تكنولوجيا غوغل تجعل الروبوتات تؤدي مهام الصيانة المكتبية!

وأوضح الموقع أن ذلك سيكون على حساب فقدان المستخدم بيانات مخصصة، مثل العثور على الشركات القريبة، أو مشاهدة إعلانات مخصصة، وتوصيات البحث.

خطوات بسيطة

كذلك، بيّن أن الطريقة الوحيد للإفلات من معرفة موقعك الجغرافي تتلخص بمجموعة خطوات يجب اتباعها، وأولها الدخول على حسابك في غوغل واختيار "إدارة حساب غوغل" Manage your Google Account.

ثم في مربع "الخصوصية"، حدد "إدارة البيانات والخصوصية" Manage your data & personalization.

بعد ذلك مرر للأسفل إلى "عناصر التحكم في النشاط" Manage your activity controls، وهناك اجعل مربع "النشاط على الويب وفي التطبيقات" Web & App Activity في وضع الإيقاف.

غوغل
غوغل

الحفاظ على الخصوصية

وهذا الاختيار سيؤدي إلى منع غوغل من تخزين بيانات الموقع الجغرافي التقريبي والأماكن الأخرى التي تذهب إليها، وتخزين المعلومات التي تم جمعها من عمليات البحث أو الأنشطة الأخرى.

وأكد التقرير أن إيقاف تشغيل هذا الإعداد سيؤدي إلى منع غوغل من تخزين علامات الموقع المرتبطة بإجراءات معينة وإيقاف تخزين المعلومات التي جمعت من عمليات البحث أو الأنشطة الأخرى. كذلك، سيؤدي إيقاف تشغيله إلى الحفاظ على خصوصية موقعك التقريبي والأماكن الأخرى التي تذهب إليها مثل عنوان منزلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد