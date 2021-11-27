للاستفادة من دردشة غوغل بشكل أفضل.. إليك هذه الميزات

قامت غوغل بتطوير منصة الدردشة الخاصة بها، وذلك لتستبدل منصة Hangouts القديمة تماماً.

وتعمل منصة دردشة غوغل بطريقة مشابهة لـHangouts ولكن مع بعض التطويرات التي تجعلها تواكب العصر.

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كما أضافت الشركة مجموعة من الميزات الإضافية إلى المنصة لتناسب جميع الاستخدامات المتنوعة.

استخدام المحادثات الجماعية

توفر لك دردشة غوغل اختيارين لتتحدث مع أكثر من مستخدم في وقت واحد، حيث تستطيع إنشاء مجموعات للدردشة أو غرف محادثات.

كما يمكنك الوصول إلى الاختيارين عبر الضغط على علامة + الموجودة في التطبيق، ومن ثم اختيار ما ترغب به.

كذلك يعتبر الاختلاف الأكبر بين غرف محادثات غوغل ومجموعات الدردشة في غوغل كون الغرف موجهة للاستخدام العملي والشركات بشكل أكبر. وتستطيع عبر الغرف توجيه المهمات إلى المستخدمين بشكل فردي، بالإضافة إلى مشاركة الملفات والرد على الرسائل بشكل متصل.

حذف الرسائل القديمة تلقائياً

يمكنك إغلاق خاصية التاريخ أو حفظ الرسائل في المنصة، ويتسبب ذلك في حذف الرسائل بعد مرور 24 ساعة على إرسالها.

كما تستطيع الوصول إلى هذه الخاصية عبر الضغط على السهم المتجه لأسفل في المحادثة مع المستخدم واختيار إغلاق التاريخ وحفظ الدردشة.

تفعيل الردود التلقائية

تعمل خاصية الردود التلقائية في المنصة بطريقة مشابهة للردود التلقائية في بريد جيميل الإلكتروني.

ويمكنك تفعيل هذا الاختيار عبر الضغط على علامة الترس في واجهة المنصة على الحاسوب ومن ثم تفعيل الردود التلقائية.

كما تعمل هذه الخاصية على اقتراح مجموعة ردود بناء على الرسائل التي تصلك، وذلك حتى تكتب ردودك بشكل أسرع.

الوصول إلى اختصارات دردشة غوغل

تضم المنصة الكثير من الاختصارات الخاصة بلوحة المفاتيح، مثل جميع تطبيقات غوغل الأخرى.

ويمكنك الوصول إلى قائمة بجميع هذه الاختصارات ومعرفة طريقة استخدامها عبر الضغط على زري Shift+? في لوحة المفاتيح.

كذلك تحتاج بالطبع لحفظ هذه الاختصارات وإلى ماذا ترمز حتى تتمكن من استخدامها بسهولة وبشكل سريع.

استخدام الرموز التعبيرية

تعتبر هذه الخاصية مشابهة لخاصية Slack التي تسمح لك بالتفاعل مع الرسائل عبر الرموز التعبيرية.

كما تستطيع الوصول إليها عبر الضغط على الرسالة التي ترغب في الرد عليها أو الوقوف فوقها لثوان في الحاسوب.

وبعد ذلك تجد قائمة بالرموز التعبيرية ظهرت أمامك وأصبحت قادراً على التفاعل مع الرسائل عبر الرموز التعبيرية.