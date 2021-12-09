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فيسبوك تتيح للمبدعين ميزات تزيد من أرباحهم

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فيسبوك تتيح للمبدعين ميزات تزيد من أرباحهم

يتيح برنامج المكافآت لصناع المحتوى ربح ما يصل إلى 35000 دولار شهريًا

دبي _ البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

تطرح شركة فيسبوك الوضع الاحترافي للملفات الشخصية، مما يتيح لصناع المحتوى الاستفادة من أدوات تحقيق الدخل الإضافية.

ويتيح الوضع الجديد أيضًا لصناع المحتوى الوصول إلى الميزات التي تساعد في تتبع نمو جمهورهم، وهو أمر لم يكن متاحًا في السابق إلا مع الصفحات.

ويسمح الوضع الاحترافي للملفات الشخصية لصناع المحتوى بالمشاركة في برنامج المكافآت Reels Play. وأصبحت ميزة Reels، وهي ميزة الفيديو القصير في إنستاجرام، متاحة عبر فيسبوك في شهر سبتمبر.

ويتيح برنامج المكافآت لصناع المحتوى ربح ما يصل إلى 35000 دولار شهريًا، وكل ذلك يعتمد على عدد المشاهدات التي تجمعها فيديوهات Reels.

ومع ذلك، فإن جميع صناع المحتوى غير مؤهلين للبرنامج، وهو يعتمد على الدعوة فقط. ويجب على صناع المحتوى الالتزام بسياسات تحقيق الدخل من الشركاء في ميتا للتأهل.

بالإضافة إلى ذلك تقول فيسبوك إنها تعمل على ميزات تحرير أكثر تقدمًا لـ Reels، مثل طريقة أسهل لإنشاء Reels تتكون من مقاطع متعددة، بالإضافة إلى القدرة على حفظ Reel كمسودة أثناء قيامك بعملية التحرير.

وتدرس المنصة أيضًا تمديد حد طول Reels من 30 ثانية إلى دقيقة واحدة عبر فيسبوك، حيث تدعم إنستاجرام Reels لمدة دقيقة واحدة في الوقت الحالي.

وخارج Reels، يفتح الوضع الاحترافي أيضًا رؤى الجمهور والمنشورات والحساب، مما يتيح لصناع المحتوى تتبع أي نشاط في الحساب.

كما يمكن لصناع المحتوى مراجعة العدد الإجمالي للمشاركات والتعليقات وردود الفعل التي تلقتها المنشورات ويمكن أيضًا رؤية كيف تغير عدد المتابعين بمرور الوقت.

على غرار الصفحات، يؤدي تمكين الوضع الاحترافي إلى جعل كل المحتوى الذي تنشره عامًا. ويعني أنه يمكن لأي شخص عرض حسابك والبدء بمتابعتك.

وتقول ميتا إنه لا يزال بإمكانك اختيار جعل بعض المنشورات مرئية للأصدقاء فقط. ويتاح الوضع الاحترافي في الولايات المتحدة في الوقت الحالي. ولكن ميتا تقول إنه يصل إلى المزيد من البلدان في الأشهر المقبلة.

وقدمت فيسبوك متجر النجوم، وهو موقع ويب مخصص لشراء النجوم. وهي العملة الافتراضية التي يمكن للمستخدمين شراؤها بأموال حقيقية واستخدامها للدفع للمبدعين.

وبينما تتوفر النجوم للشراء داخل تطبيق فيسبوك، يتم تقديم النجوم الآن بسعر مخفض ضمن المتجر.

وقد تحاول المنصة إغراء المستخدمين بشراء النجوم من المتجر عبر شبكة الإنترنت. ومن المرجح أن تتجنب عمولة الـ 30 في المئة التي تتقاضاها آبل مقابل عمليات الشراء التي تتم في التطبيقات الخارجية عبر iOS.

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