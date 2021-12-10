غيتس يتوقع جديدا: بعد سنتين ستنقلب طريق العمل والاجتماعات

قريبا قد تنقلب اجتماعات العمل رأسا على عقب، هذا ما كشف الملياردير الأميركي بيل غيتس.

ففي متابعة لما نشره قبل أيام على مدونته الخاصة، توقع مؤسس "مايكروسوفت" أن تحدث جائحة كورونا تغيراً جذرياً ومستمراً في مكان العمل، لاسيما بعد أن عمدت عدة شركات إلى اتباع نظام العمل عن بعد.

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كما أوضح أن العمل عن بعد لن يؤدي إلا إلى جذب المزيد من الناس إلى تقنية "ميتافيرس"، التي أعلنت عنها شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) مؤخرا.‏

"ميتافيرس" سيكتسح!

كذلك، رجح أن تنتقل معظم الاجتماعات الافتراضية، خلال العامين أو الثلاثة القادمة، من شبكات صور الكاميرا ثنائية الأبعاد إلى "ميتافيرس"، وهي مساحة ثلاثية الأبعاد فيها صور رمزية رقمية". واعتبر أن "هذا العرض الشبكي ثنائي الأبعاد، الذي شبهه ببرنامج الألعاب "Hollywood Squares" هو ما نحصل عليه حالياً من معظم منصات اجتماعات الفيديو، مثل "زووم" و"تيمز" التابعة لمايكروسوفت، لكن "ميتافيرس" سيوفر صورة رمزية ثلاثية الأبعاد يمكنها حضور الاجتماعات في مساحة مكتب افتراضية أو وجهة أخرى، حيث يمكن أن تتفاعل مع الصور الرمزية لزملائك في العمل"!

كما أوضح قائلا: "الفكرة هي أنك ستستخدم الصورة الرمزية الخاصة بك في النهاية لمقابلة أشخاص في مساحة افتراضية، وكأنك تتواجد معهم في غرفة فعلية، ولكن المستخدمين سيضطرون لارتداء سماعات رأس للواقع الافتراضي أو نظارات واقية للقيام بذلك".

إلى ذلك، أعلن غيتس أن شركته تعمل على إضافة صور رمزية ثلاثية الأبعاد وعناصر أخرى متوافقة مع "ميتافيرس" إلى برنامج "تيمز" الخاص بـ"مايكروسوفت"، مرجحا أن يكون لدى "تيمز" مستوى واضحا من الوصول إلى "ميتافيرس" في الوقت الحالي، وذلك بعد أن دخلت شركته في شراكة مع مارك زوكربيرغ وشركته "ميتا" لجعل شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي متوافقة مع "تيمز".