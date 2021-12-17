تيك توك تختبر تطبيق بث الألعاب TikTok Live Studio

تختبر منصة تيك توك تطبيق جديدة للبث عبر الحواسيب المكتبية العاملة بنظام التشغيل ويندوز يسمى TikTok Live Studio الذي يتيح للمستخدمين بث لقطات مباشرة من الألعاب والتطبيقات الأخرى.

ويتم اختبار البرنامج حاليًا مع عدد صغير من المستخدمين في بعض الأسواق الغربية، كما تقول تيك توك. ولكن يبدو أن صفحته الرسمية عبر موقع الشركة قد تم حذفها.

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وإذا تم إصداره، يمكن أن يمثل TikTok Live Studio تغييرًا مثيرًا للاهتمام لاستراتيجية البث المباشر للمنصة.

وبمجرد التنزيل عبر جهاز ويندوز، يسمح البرنامج للمستخدمين بتسجيل الدخول باستخدام حساب تيك توك والبث مباشرة إلى TikTok Live.

ويمكنك داخل البرنامج التواصل مع المشاهدين من خلال ميزة الدردشة، ويمكنك بث المحتوى من جهاز الحاسب أو الهاتف أو منصة الألعاب.

ومن المزايا الواضحة للمنصة في اختبار هذه الميزة أن صناع المحتوى قد يكونون متحمسين للبقاء داخل التطبيق، بدلاً من مطالبة الجمهور بمشاهدتهم وهم يبثون عبر تويتش أو يوتيوب.

وبدلاً من التركيز على المستخدمين الذين يبثون مباشرة من الأجهزة المحمولة، يمكن توسيع تركيز TikTok Live Studio ليشمل بث الألعاب، ويجعلها في منافسة مع تويتش و YouTube Gaming و Facebook Gaming.

ورجحت تقارير أن التطبيق يدعم البث في الوضع الأفقي والعمودي. كما يمكنه أخذ لقطات من الألعاب والبرامج الفردية والأجهزة المحمولة والكاميرات.

وكان من المتاح سابقًا البث المباشر من جهاز مكتبي إلى تيك توك باستخدام برنامج تابع لجهة خارجية مثل Streamlabs. ولكن تشير صفحة المساعدة الخاصة بالميزة إلى أن الوصول محدود ووفقًا لنظام الدعوة فقط.

وهناك أيضًا برامج تعليمية تستخدم خدمات الجهات الخارجية مثل Loola.tv كحل بديل لتوصيل تيك توك ببرامج البث مثل OBS. ولكنها ليست مثالية.

وتشير صفحة تعليمات Loola.tv إلى أن بث تيك توك معطل حاليًا لمعظم المستخدمين اعتبارًا من شهر يوليو من هذا العام.

وليس من الواضح متى ستوسع المنصة اختبارها لتطبيق TikTok Live Studio ليشمل المزيد من المستخدمين. ولكن إذا أصبح متاحًا على نطاق واسع، فإن البث عبر الأجهزة المكتبية يمكن أن يجلب الكثير من التنوع إلى قائمة المنصة للمحتوى المباشر.