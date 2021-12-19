بسبب محتوى محظور.. فيسبوك تدفع غرامة لروسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية لتنفيذ الأحكام القضائية في روسيا أن شركة فيسبوك سددت 17 مليون روبل (حوالي 240 ألف دولار) كغرامة لرفضها إزالة محتوى محظور.

وأشارت الهيئة إلى أنه لم تعد توجد حالياً أية إجراءات تنفيذية لديها ضد شركة فيسبوك.

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كما أوضحت أنه "اعتباراً من فبراير الماضي، تقوم الوكالة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روس كوم نادزور)، بتحرير بروتوكولات إدارية بحق مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الماسنجر، التي ترفض إزالة المنشورات المخالفة للقوانين الروسية، وخاصة التي تدعو إلى المشاركة في فعاليات غير مصرح بها".

وفي أبريل الماضي، فرضت محكمة في موسكو غرامة قدرها 8.9 مليون روبل (ما يعادل 119.082 دولار) على "تويتر" بموجب ثلاثة بروتوكولات إدارية تقدمت بها هيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية، لرفض "تويتر" حذف المنشورات التي تدعو القاصرين إلى المشاركة في مظاهرات غير قانونية.