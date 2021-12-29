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بدون شريحة.. تسريبات عن هواتف آيفون 15

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FILE - In this April 30, 2015 file photo, Apple CEO Tim Cook responds to a question during a news conference at IBM Watson headquarters, in New York. Apple has announced plans for a new product event on Sept. 9 in San Francisco, where the giant tech company is expected to show off new iPhones and other gadgets. Invitations for the event were sent to reporters and analysts Thursday, Aug. 27. In usual fashion, Apple is only hinting at what to expect. (AP Photo/Richard Drew)

بدون شريحة.. تسريبات عن هواتف آيفون 15

دبي - العربية.نت

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كشفت تسريبات حديثة عن أبرز ملامح هاتف أبل المقبل آيفون 15، على الرغم من أنه من المنتظر الكشف عنه في عام 2023.

إلى هذا، نقل موقع "gsmarena" عن مدونة برازيلية قولها إن هذه التسريبات تحدثت عن سلسلة هاتف "آيفون 15" على الرغم من أن أبل تستعد لإطلاق سلسلة هواتف "آيفون 14" خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام المقبل.

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ووفقا للتسريبات، فمن المرجح أن تأتي هواتف آيفون 15 برو دون فتحة مخصصة للشريحة SIM، حيث تعتمد هذه الإصدارات بشكل كامل على تقنية eSIM للاتصال.

من المنتظر أن تدعم هواتف آيفون 15 برو اثنين من شرائح eSIM، ما يعني السماح للمستخدم بالاتصال باثنين من شبكات المحمول في نفس الوقت.

يشار إلى أن توجه أبل لإزالة فتحة SIM من سلسلة آيفون 15 يأتي ضمن الخطوات المتوقعة من الشركة، وهو ما كشفت عنه تصريحات سابقة لمسؤولي الشركة أكدوا فيها اعتزامهم تطوير هواتف آيفون دون أي منافذ.

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