موسكو: سنحظر يوتيوب إذا لم يعد القنوات الروسية على موقعه

أعلن مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، الاثنين، أنه سيتم حظر يوتيوب إذا لم يعد القنوات الروسية على موقعه.

جاء ذلك ردا على إعلان موقع يوتيوب حظر وسائل الإعلام التي تمولها روسيا في جميع أنحاء العالم وليس فقط أوروبا، بعد أن بدأت العقوبات الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 25 فبراير الماضي.

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وقال متحدث باسم موقع مشاركة الفيديو الذي تملكه مجموعة غوغل: "تحظر إرشاداتنا المحتوى الذي ينكر أو يقلل أو يهزأ من أهمية أحداث العنف الموثقة جيداً، وسنزيل المحتوى المتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا الذي ينتهك هذه القواعد.

كما أضاف "وفق هذه القواعد، سنحظر أيضا بأثر فوري في أنحاء العالم قنوات يوتيوب المرتبطة بوسائل الإعلام التي تمولها الدولة الروسية".

تويتر وسناب وغوغل بلاي

كذلك، علق موقع يوتيوب ومتجر غوغل بلاي التابعان لشركة غوغل المملوكة لألفابت، جميع خدمات الدفع في روسيا، بما في ذلك الاشتراكات.

وقالت الشركة إن غوغل ستوقف أيضا بصورة مؤقتة إعلانات المعلنين في روسيا عبر نطاقاتها وشبكاتها في أنحاء العالم. يأتي هذا علاوة على تعليق الشركة مؤخرا للإعلانات في روسيا.

وكانت غوغل ويوتيوب أوقفا في وقت سابق بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا بعد توقف مماثل من قبل تويتر وشركة سناب في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، في فبراير الماضي.

وقال موقع يوتيوب في بيان الخميس الماضي "على سبيل المتابعة، نوسع الآن هذا الوقف المؤقت ليمتد إلى كل الميزات التي تدر المال لدينا، بما في ذلك يوتيوب بريميم وعضويات القنوات وسوبر شات وقوائم البضائع للمشاهدين في روسيا".

حظر سبوتنيك وRT

وكانت فيسبوك وتويتر قد سبق أن حظرت وسائل إعلام مثل "سبوتنيك و RT" في أوروبا، المتهمة بالتضليل بشأن الحرب في أوكرانيا. ;كما حظر الاتحاد الأوروبي بثّ وسائل الإعلام التابعة للدولة الروسية، في إجراءات تهدف إلى عزل موسكو.

في المقابل، حظرت موسكو فيسبوك على أراضيها وقيدت الوصول إلى تويتر وحظرت أيضاً تطبيق انستغرام.

يشار إلى أن وكالة مراقبة وسائل الإعلام الحكومية الروسية كانت أعلنت حظر موقع إنستغرام في البلاد بسبب ما اعتبرته دعوات للعنف ضد الجنود الروس.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، أن حظر الغرب للإعلام الروسي هجوم على أسس حرية التعبير، مشيرة إلى أن مواقع التواصل أصبحت متحيزة دون مواربة.

كما اعتبرت حظر القنوات الروسية من مواقع التواصل الاجتماعي انتهاكا صارخا.