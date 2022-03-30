روسيا تطور بديلا لـ"غوغل بلاي" وتعتزم تدشينه في "يوم النصر"

يعمل مطورو تكنولوجيا روس على إنشاء بديل لمتجر "غوغل بلاي" التابع لشركة "غوغل" ويعتزمون تدشينه في التاسع من مايو، الذي يوافق عطلة وطنية في روسيا للاحتفال بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وذلك حسبما قالت أمس الثلاثاء المنظمة التي أطلقت المبادرة.

وعلقت "يوتيوب" و"غوغل بلاي" هذا الشهر كل خدماتهما القائمة على الدفع في روسيا، ومن بينها الاشتراكات، وذلك مع بدء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وقال فلاديمير زيكوف، مدير المشروعات في منظمة "ديجيتال بلاتفورمز" التي تركز على التطوير الرقمي: "للأسف، لم يعد بإمكان الروس استخدام غوغل بلاي بشكل طبيعي لشراء تطبيقات، مما أفقد المطورين مصدر دخلهم".

وذكر زيكوف في بيان: "لهذا السبب أنشأنا متجر التطبيقات الروسي: ناش ستور".

وجاء في البيان أن "ناش ستور"، الذي يعني بالروسية "متجرنا"، سيخدم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام آندرويد، ولابد أن يكون متوافقاً في النهاية مع بطاقات الدفع التي تعمل بنظام "مير" في البنوك الروسية.

وعادة ما تقيم روسيا عرضاً وطنياً للقوة العسكرية في التاسع من مايو من خلال تنظيم موكب يمر عبر الميدان الأحمر في موسكو للاحتفال بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.