ماسك يدخل مجلس إدارة تويتر.. فهل يغير العصفور الأزرق؟

مازالت الأنظار مسلطة على الملياردير الأميركي إيلون ماسك منذ استحواذه على حصة 9.2% من أسهم موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليصبح بذلك أكبر مساهم فيه.

فبعد أن نشر صاحب تيسلا أمسر استفتاء على حسابه على تويتر، استشار عبره متابعيه البالغ عددهم أكثر من 80 مليون عما إذا كانوا يريدون ادخال زر التعديل على التغريدات التي يطالب به كثيرون، أتت النتيجة ساحقة، إذ أبدى 75% تأييدهم ادخال مثل هذا التحسين أو الميزة.

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رغم أن الرئيس التنفيذي للشركة باراغ أغراوال ردّ على ماسك محذّرا من عواقب مثل هذا الاستطلاع، مطالباً الناس بالتصويت بعناية.

هل يعود ترمب؟!

وعلى الرغم من أن لدى ماسك الذي يستخدم تويتر بكثرة، أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على الموقع منذ انضمامه في 2009، إلا أن الملياردير لطالما انتقد المنصة وسياساتها خصوصاً في الآونة الأخيرة.

ما ترك تكهّنات كثيرة حول امكانية تنفيذه بعض التعديلات بعد أن أصبح المالك الأكبر لأسهم العصفور الأزرق.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

كما طالبع العديد من المعلقين ومن أعضاء الحزب الجمهوري أيضا، على تويتر بالسعي إلى إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب!

تويتر يستبشر خيراً وسهمه يحلّق

وكان ماسك علق بعيد استحواذه على الأسهم، قائلا: "أتطلع إلى العمل مع تويتر وباراغ لإجراء تحسينات كبيرة على الموقع في الأشهر المقبلة"..

في حين أعلن الرئيس التنفيذي للشركة باراغ أغراوال في تغريدة، أمس الثلاثاء، إجراء محادثات مع ماسك خلال الأسابيع الماضية، مستبشراً خيراً في أن الأخير سيحقق قيمة كبيرة لمجلس إدارة المنصة.

ومنذ الإعلان عن انضمام ماسك صعد سهم الشركة بأكثر من 6% في بداية تعاملات السوق الأميركي.

يذكر أن القرار الجديد يعني أن حصة مالك "تيسلا" في تويتر صارت أكبر بـ4 أضعاف من حصة مؤسس المنصة جاك دورسي، التي تقدر بنحو 2.25%، حيث يمتلك ماسك 73.5 مليون سهم، مما يشير إلى أن قيمة حصته في الشركة تصل إلى 2.9 مليار دولار بناءً على إغلاق السهم الجمعة الماضية.