.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"إنستغرام" يضيف خاصية جديدة.. جمع التبرعات لـ"Reels"

  • الخط
insta انستغرام - آيستوك

"إنستغرام" يضيف خاصية جديدة.. جمع التبرعات لـ"Reels"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تخطط شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام وغيرها من منصات التواصل، للاحتفال بيوم الأرض وذلك من خلال التوسع في طرح أدوات جمع التبرعات وجعلها أكثر إتاحة وسهولة أمام 1.5 مليون جهة غير هادفة للربح.

لخدمتك فقط.. انستغرام يسهّل عملية البحث تماماً تكنولوجيا لخدمتك فقط.. انستغرام يسهّل عملية البحث تماماً

فقد أعلنت أنه يمكن لمستخدمي إنستغرام إضافة أدوات تبرع لتسجيلاتهم القصيرة (ريلز)، لتتحول المقاطع المصورة القصيرة إلى أداة جمع تبرعات.

وبالنسبة للتبرعات على فيسبوك ومحتوى إنستغرام الآخر، ستجمع ميتا أيضا وتمرر تبرعات للجهات دون مقابل، أي ستدفع رسوم العملية بنفسها.

من جانبها، قالت إيميلي دالتون سميث، نائبة رئيس ميتا لإدارة المنتج والأثر الاجتماعي إنه تم التبرع على فيسبوك وإنستغرام بأكثر من 6 مليارات دولار منذ بدء المنصات في 2015.

reels insta
reels insta

وقفزت التبرعات من مليار دولار في 9 شهور في 2021 من خلال مائة مليون صانع محتوى ومتبرع شاركوا في جمع التبرعات على منصات التواصل الاجتماعي.

ومعظم التبرعات جاءت من متبرعين صغار، إذ كانت معظم تبرعات انستغرام في 2021 بأقل من 20 دولارا.

وقالت دالتون سميث "إنهم فقط أشخاص كثيرون اجتمعوا وقدموا ما يمكنهم تقديمه من أجل قضايا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قرية يمنية تتحدى ميليشيا الحوثي بإحياء طقوس رمضان جماعيًا قرية يمنية تتحدى ميليشيا الحوثي بإحياء طقوس رمضان جماعيًا
اكتشف المزيد