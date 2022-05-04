ماسك يلمح لمفاجأة.. هؤلاء سيدفعون مقابل التغريد!

لا يمل الملياردير الأميركي إيلون ماسك كعادته من تشويق متابعيه عبر تغريداته التي يقدم فيها كل مرة مفاجأة من العيار الثقيل، يتردد صداها لأيام فتثير موجات من الجدل لأيام على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي جديد تلك المفاجآت، أعلن ماسك في تغريدة اليوم الأربعاء، أن موقع تويتر سيظل مجانياً للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوماً بسيطة مقابل استخدامه من قبل بعض المؤسسات التجارية والحكومية.

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أتى هذا التصريح فيما يسعى رئيس تيسلا، لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.

ومنذ الشهر الماضي يتحدث الرجل المثير للجدل، عن مجموعة تغييرات قد يدخلها على العصفور الأزرق، بعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، من أجل تحسين المنصة العملاقة وإضافة ميزات جديدة .

وكانت مصادر مطلعة كشفت أمس أيضاً، أن ماسك، المصنف ضمن أغنى أغنياء العالم، يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

تويتر للطرح العام خلال 3 سنوات

فقد أبلغ إيلون على ما يبدو مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة.

يذكر أن ماسك يعد الأكثر ثراءً في العالم، إذ تقدر مجلة "فوربس" صافي ثروته بنحو 245 مليار دولار.

لكن معظم ثروته مرتبط بأسهم تيسلا، شركة صناعة السيارات الكهربائية الشهيرة التي يرأسها.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الرجل أنه باع أسهماً في تيسلا تصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار في أعقاب اتفاقه لشراء تويتر.