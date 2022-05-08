مجزرة في تويتر.. ماسك يخطط لطرد 1000 موظف

مع اقتراب الملياردير الأميركي إيلون ماسك من تأمين التمويل اللازم لصفقة شراء تويتر، كشفت معلومات جديدة أن الرجل يخطط لطرد 1000 موظف بمجرد اكتمال شرائه لمنصة التواصل الاجتماعي.

ويُعتقد أنه سيطرد العديد من موظفي الشركة بعد نقل الملكية الذي سيستغرق حوالي ستة أشهر، وفقاً لما ذكره ماسك هذا الأسبوع للمستثمرين واطلعت عليه صحيفة "نيويورك تايمز".

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لكن في غضون السنوات الثلاث المقبلة، يتوقع أن يعين ماسك آلاف الموظفين الجدد، مما يؤدي إلى حصول تضخم بحوالي 11000 موظف، ارتفاعاً من 7500 حالياً.

تعيين موظفين جدد

ومن المرجح أيضاً أن يكون من هؤلاء المعينين حديثاً، الكثير من المواهب الجديدة في مجال الهندسة.

كذلك، ستتذبذب الأرقام في الشركة لتصل إلى 9225 موظفاً هذا العام قبل أن تنخفض إلى 8332 في عام 2023. ثم إضافة 2700 عامل آخر بحلول عام 2025.

وستحدث معظم الوظائف التي يتم تعليقها خلال فترة الاستحواذ، وفق "نيويورك تايمز".

وعلى مستوى الشركة، طرح ماسك في السابق فكرة إغلاق المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو من أجل توفير المال وقد لا يحصل أعضاء مجلس الإدارة أيضاً على راتب، مما يؤدي إلى اقتطاع 3 ملايين دولار أخرى من النفقات.

زيادة إيرادات تويتر

يشار إلى أن التغييرات التي أجراها ماسك تعد جزءاً من خطته لزيادة إيرادات تويتر السنوية بمقدار خمسة أضعاف المستويات الحالية إلى 26.4 مليار دولار بحلول عام 2028، ارتفاعاً من 5 مليارات دولار في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يظل باراج أجراوال، الذي تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لتويتر في نوفمبر، في منصبه حتى إتمام بيع الشركة لماسك. فيما كانت قناة "سي.إن.بي.سي" هي أول من أورد اليوم أن ماسك يخطط ليصبح الرئيس التنفيذي لتويتر بشكل مؤقت.

يذكر أن ماسك ومنذ الشهر الماضي يتحدث عن مجموعة تغييرات في تويتر. وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.