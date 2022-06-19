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مسؤول رفيع يشرح.. هذا الفرق بيننا وبين فيسبوك

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تيك توك ، فيسبوك (آيستوك)

مسؤول رفيع يشرح.. هذا الفرق بيننا وبين فيسبوك

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بصفتهم عمالقة عالم وسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما نقارن بين تطبيقي فيسبوك وتيك توك وما يميز كليهما، لكن مسؤولاً رفيعاً في الشركة الصينية المالكة للأخير أوضح الاختلاف بين التطبيقين.

فقد أكد بليك تشاندل، رئيس حلول الأعمال في تيك توك، أن فيسبوك عبارة عن منصة اجتماعية، مشيراً إلى أن الشركة أنشأت جميع الخوارزميات الخاصة بهم بناءً على الرسم البياني الاجتماعي.

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منصة ترفيهية

في المقابل، قال في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" إن تيك توك ليس كذلك وإنما منصة ترفيهية، لافتاً إلى أن الفرق كبير وهائل بين الاثنين، بحسب ما نقل عنه موقع The Verge.

وضرب تشاندل مثالاً على فشل "غوغل بلس" (google +)، وأوضح أن فيسبوك حينها أنشأ غرف حرب لمواجهة ذلك، حيث كان الجميع قلقاً.

وتابع "لكن بمرور الوقت أصبح من الواضح أن + Google ستفشل، لأن قيمة غوغل كانت البحث فيما كان فيسبوك جيداً في التواصل الاجتماعي".

تجربة فريدة

في هذا الإطار، أكد أنه يرى ذات الشيء الآن بين فيسبوك وتيك توك، لافتاً إلى أن التطبيق الصيني يوفر تجربة فريدة يتمتع بها الأشخاص على المنصة، وأن فيسبوك لن يستطيع مجاراتها ما لم يبتعد عن قيمه الاجتماعية.

ميتا ، فيسبوك (آيستوك)
ميتا ، فيسبوك (آيستوك)

يذكر أن تشاندلي كان قبل الانتقال إلى تيك توك في عام 2019، مديراً تنفيذياً في فيسبوك لمدة 12 عاماً، حيث قاد الشراكات العالمية للشركة.

وأوضح في المقابلة أن تجربته في فيسبوك علمته أن تيك توك سيفوز في معركته الحالية.

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