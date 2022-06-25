3 حيل ممتعة قد لا تعرفها على فيسبوك

لا يزال فيسبوك أحد أشهر شبكات التواصل في العالم، حيث يضم 2.91 مليار مستخدم نشط شهريا، ويتطلع المستخدمون باستمرار للحصول على ميزات وخدمات فريدة على هذه المنصة.

ففي الواقع، هناك أدوات وميزات مخفية في التطبيق للحفاظ على تفاعل المستخدمين، وفيما يلي 3 حيل مخفية على فيسبوك.

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الرسائل المخفية

إذا كنت تستخدم فيسبوك لفترة طويلة وتتابع رسائل صندوق الوارد الخاص بك على "ماسنجر"، فلا يزال هناك سيل من الرسائل في انتظارك لم تره من قبل، وهذا لأن "فيسبوك" يحتوي على صندوق وارد مخفي يكاد يكون من المستحيل العثور عليه.

وستجد داخل هذا الملف المخفي رسائل من أشخاص ليسوا أصدقاء لك على موقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يتم تسجيلها على أنهم "طلبات رسائل".

إهدار الوقت

من المثير للدهشة أن يقوم موقع التواصل الاجتماعي هذا، الذي يتراجع ببطء، بإطلاق ميزة توضح لك مقدار الوقت الذي تهدره في تصفحه.

ولا عجب في أن تكون مثل هذه الميزة مخفية. ولكن إذا كنت قلقا من أنك تقضي وقتا طويلا في تصفح الصفحة الرئيسية عبر التطبيق، بحثا عن آخر الأخبار والمنشورات التي يشاركها أصدقاؤك، فستساعدك ميزة Your Time في القضاء على إدمانك.

ولا تسمح لك هذه الميزة فقط بمعرفة مقدار الوقت الذي تقضيه على التطبيق، ولكنها تتيح لك أيضا تعيين حدود وتلقي الإشعارات عندما تتجاوز هذه الحدود.

ألعاب ماسنجر

داخل تطبيق ماسنجر، هناك بعض الرسائل التي يمكن إرسالها والتي ستفتح قفل الألعاب المخفية.

على سبيل المثال، يمكن إرسال رمز كرة القدم (إيموجي كرة القدم)، إلى رفيقك ثم النقر عليه، وسيطلق لعبة رائعة على الفور.

وإذا لم تكن ألعاب الكرة تستهويك، فحاول كتابة fbchess play في نافذة الدردشة عبر الرسائل للحصول على شيء أكثر جاذبية.

وسيؤدي هذا إلى إطلاق لعبة الشطرنج المخفية على "فيسبوك"، والتي يمكنك لعبها ضد الشخص الذي تدردش معه.

وبدلا من ذلك، انقر فوق زر "المزيد" في شريط الأدوات، ثم انقر فوق رمز وحدة التحكم. وسيؤدي هذا إلى إنشاء قائمة بالألعاب التي يمكنك ممارستها مع الصديق الذي تدردش معه.