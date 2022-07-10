بأول إطلالة.. ماسك يهرب من تويتر بحديث عن المريخ!

لا تزال تداعيات قرار الملياردير الأميركي إيلون ماسك بإلغاء صفقة شراء موقع موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي أعلن عنه الجمعة، مستمرة.
فقد كشف اثنان حضرا مؤتمر سون فالي السنوي بأن ماسك تجنب مناقشة تفاصيل صفقة تويتر المنهارة، بل اكتفى بتكرار حجج تتعلق بالحسابات المزيفة على المنصة.
حديث عن المريخ
وبينما كان صاحب تيسلا يخاطب جمهورا من كبار رجال الأعمال، السبت، تحدّث خلال مقابلة عن كثير من الأمور.
وأضاف المصدر لوكالة رويترز، إن ماسك أمضى معظم الوقت في الحديث عن كوكب المريخ والإشادة بمزايا زيادة معدلات المواليد على الأرض.
انهيار السهم
يشار إلى أن ماسك كان أطل في المؤتمر الذي تنظمه شركة ألن اند كومباني، وهو تجمع سنوي للرؤساء التنفيذيين لشركات الإعلام والتكنولوجيا في ولاية إيداهو.
جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه إلغاء صفقته مع شركة تويتر البالغة قيمتها 44 مليار دولار لشراء العصفور الأزرق، معللاً ذلك بأن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.
وما إن أعلن عن الخبر حتى انخفضت أسهم تويتر بنسبة 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.
يذكر أن الملياردير الأميركي كان هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.
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