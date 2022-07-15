فيسبوك
فيسبوك تختبر السماح بعمل 5 ملفات شخصية مرتبطة بحساب واحد
هذا الأمر يُعد تحولاً كبيراً عن مطلب حافظت عليه الشركة منذ بدايتها بأن يُعرِّف كل مستخدم نفسه "بالاسم الحقيقي"
قالت "ميتا بلاتفورمز" الخميس إن شبكتها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" تختبر طرقاً للسماح للمستخدمين بأن يكون لكل منهم ما يصل إلى خمسة ملفات شخصية.
ويُعد هذا الأمر تحولاً كبيراً عن مطلب حافظت عليه الشركة منذ بدايتها بأن يُعرِّف كل مستخدم نفسه "بالاسم الحقيقي".
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وقالت الشركة في بيان إن تغيير المنتج "سيساعد الناس على بناء خبراتهم بحسب اهتماماتهم وعلاقاتهم".
وجاء في البيان أنه سيتم ربط هذه الملفات الإضافية بحساب واحد لكل مستخدم وستستمر الشركة في مطالبة كل مستخدم بأن يكون له حساب شخصي واحد فقط.
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