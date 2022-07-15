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فيسبوك تختبر السماح بعمل 5 ملفات شخصية مرتبطة بحساب واحد

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facebook Social media profile page in smartphone screen at work. Woman looking at feed, status update or post with mobile phone. Inefficient lazy worker avoiding job. stock photo
(تعبيرية)
فيسبوك

فيسبوك تختبر السماح بعمل 5 ملفات شخصية مرتبطة بحساب واحد

هذا الأمر يُعد تحولاً كبيراً عن مطلب حافظت عليه الشركة منذ بدايتها بأن يُعرِّف كل مستخدم نفسه "بالاسم الحقيقي"

واشنطن – رويترز

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قالت "ميتا بلاتفورمز" الخميس إن شبكتها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" تختبر طرقاً للسماح للمستخدمين بأن يكون لكل منهم ما يصل إلى خمسة ملفات شخصية.

ويُعد هذا الأمر تحولاً كبيراً عن مطلب حافظت عليه الشركة منذ بدايتها بأن يُعرِّف كل مستخدم نفسه "بالاسم الحقيقي".

(تعبيرية)
(تعبيرية)
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وقالت الشركة في بيان إن تغيير المنتج "سيساعد الناس على بناء خبراتهم بحسب اهتماماتهم وعلاقاتهم".

وجاء في البيان أنه سيتم ربط هذه الملفات الإضافية بحساب واحد لكل مستخدم وستستمر الشركة في مطالبة كل مستخدم بأن يكون له حساب شخصي واحد فقط.

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