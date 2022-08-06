ماسك يتحدى الرئيس التنفيذي لتويتر.. ويطلب إجراء مناظرة معه

تحدى إيلون ماسك اليوم السبت الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أجراوال أن يجري معه مناظرة حول النسبة المئوية للحسابات المزيفة على منصة الشركة للتواصل الاجتماعي.
وأضاف ماسك، أغنى شخص في العالم، في منشور على تويتر "دعوه يثبت للجمهور أن تويتر لديها... خمسة في المئة من المستخدمين الزائفين يوميا".
I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022
Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users!
وبدأ ماسك أيضا في إجراء استطلاع يسأل فيه المستخدمين عما إذا كان أقل من خمسة في المئة من مستخدمي تويتر اليوميين زائفين.
فيما رفضت شركة تويتر يوم الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الادعاءات "غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة".
صفقة تويتر
ورفع ماسك دعوى مضادة على تويتر في 29 يوليو تموز في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت قال إيلون ماسك إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن منهجية أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.
-
غروسي: نخشى من كارثة نووية إذا استمر قصف محطة زابوريجياأثار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مخاوف كبيرة اليوم السبت بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، قائلا إن ما ... العرب والعالم
-
الصدر: حل البرلمان أصبح مطلبا شعبيا وسياسيا لا بديل عنهأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن حل البرلمان العراقي أصبح مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه، مشيراً إلى وجود ردود فعل إيجابية بشأن ... العراق
-
البيت الأبيض يعلن: خلو بايدن من فيروس كوروناأكد طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور اليوم السبت أن فحوص كوفيد-19 التي أجريت للرئيس جو بايدن تحولت إلى سلبية، بعد أن ظلت إيجابية لعدة أيام.وقال أوكونور ... أميركا