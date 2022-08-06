ماسك يتحدى الرئيس التنفيذي لتويتر.. ويطلب إجراء مناظرة معه

تحدى إيلون ماسك اليوم السبت الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أجراوال أن يجري معه مناظرة حول النسبة المئوية للحسابات المزيفة على منصة الشركة للتواصل الاجتماعي.

وأضاف ماسك، أغنى شخص في العالم، في منشور على تويتر "دعوه يثبت للجمهور أن تويتر لديها... خمسة في المئة من المستخدمين الزائفين يوميا".

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.



Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users! — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022





وبدأ ماسك أيضا في إجراء استطلاع يسأل فيه المستخدمين عما إذا كان أقل من خمسة في المئة من مستخدمي تويتر اليوميين زائفين.

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فيما رفضت شركة تويتر يوم الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الادعاءات "غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة".

صفقة تويتر

ورفع ماسك دعوى مضادة على تويتر في 29 يوليو تموز في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت قال إيلون ماسك إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن منهجية أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.