.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماسك يتحدى الرئيس التنفيذي لتويتر.. ويطلب إجراء مناظرة معه

  • الخط
إيلون ماسك (أ ف ب)
إيلون ماسك (أ ف ب)

ماسك يتحدى الرئيس التنفيذي لتويتر.. ويطلب إجراء مناظرة معه

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحدى إيلون ماسك اليوم السبت الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أجراوال أن يجري معه مناظرة حول النسبة المئوية للحسابات المزيفة على منصة الشركة للتواصل الاجتماعي.

وأضاف ماسك، أغنى شخص في العالم، في منشور على تويتر "دعوه يثبت للجمهور أن تويتر لديها... خمسة في المئة من المستخدمين الزائفين يوميا".



وبدأ ماسك أيضا في إجراء استطلاع يسأل فيه المستخدمين عما إذا كان أقل من خمسة في المئة من مستخدمي تويتر اليوميين زائفين.

فيما رفضت شركة تويتر يوم الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الادعاءات "غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة".

صفقة تويتر

ورفع ماسك دعوى مضادة على تويتر في 29 يوليو تموز في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.

تويتر ماسك (رويترز)
تويتر ماسك (رويترز)

وفي وقت سابق من اليوم السبت قال إيلون ماسك إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن منهجية أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تهدد بملاحقة قادة حركة الجهاد في الخارج إسرائيل تهدد بملاحقة قادة حركة الجهاد في الخارج
اكتشف المزيد