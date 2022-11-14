أنفاق عميقة وسفر بالصواريخ.. ماسك يقدم رؤيته للمستبقل محاطاً بالشموع

قدّم إيلون ماسك، الاثنين، رؤية للمستقبل جالساً في الظلام ومرتدياً قميص باتيك الإندونيسي التقليدي ومحاطا بالشموع، تشمل رؤيته كائنات فضائية وأنفاقا عميقة ورحلات سياحية بالصواريخ.

وظهر الملياردير والمالك الجديد لتويتر كأنه بلا جسد في رابط فيديو الاثنين ليخاطب رجال أعمال في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين. لم يظهر منه إلا وجهه ويداه على خلفية سوداء.

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وتوجّه إلى رجل الأعمال الإندونيسي أنينديا باكري بالقول "كان التيار الكهربائي مقطوعا لدينا قبل ثلاث دقائق من هذه المكالمة. لهذا السبب أنا في الظلام".

وعندما سُئل ماسك عن سبب عدم سفره إلى الجزيرة الإندونيسية قال مازحا إن "عبء العمل قد ازداد كثيرا في الفترة الأخيرة" بعد استحواذه منصة تويتر الاجتماعية.

ولم يكن لديه شيء آخر ليقوله عن عملية الاستحواذ التي أثارت جدلا والتي تضمنت تسريح آلاف الموظفين وفرض رسوم على الحسابات الموثقة. لكنه أعرب عن دعمه زيادة مدة مقاطع الفيديو على تويتر وزيادة الإيرادات من منشورات صانعي المحتوى.

ومع وضع قضية تويتر جانبا، تحولت المحادثة لتتناول مواضيع أكثر تعقيدا، مثل حفر أنفاق عميقة تحت الأرض لمكافحة مشكلة زحمة السير، والسفر بصواريخ عبر العالم في أقل من ساعة واكتشاف الحياة خارج الأرض في الفضاء.

كائنات فضائية

وقال "قد نجد حضارات غريبة أو نكتشف حضارات كانت موجودة قبل ملايين السنين".

وأضاف "أعتقد أن الذهاب إلى هناك واستكشاف المجرّة سيكون ممتعا للغاية".

ثم تحدث رئيس شركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية، عن فوائد الأنفاق تحت الأرض مقارنة بالسيارات الطائرة لمكافحة الاختناقات المرورية، قائلا إن السيارات "ستسقط على رؤوسكم" وستكون سيّئة من حيث الخصوصية.

وتابع ماسك "السيارات الكهربائية والأنفاق هي بالتأكيد الحل لأسوأ الازدحامات المرورية التي قد تحدث في أي مدينة، لأنه يمكنكم النزول بالعدد الذي تريدونه من الطبقات العميقة حتى ينتهي الازدحام".

وبصرف النظر عن نظرته "المتفائلة" حول مستقبل إندونيسيا كدولة نامية، ركّزت المداخلة في معظمها على نظرته الغريبة والجريئة لمستقبل الأرض.

ودعت جاكرتا إيلون ماسك إلى استخدام إندونيسيا موقعا لإطلاق صاروخ "سبايس إكس" مشيرة إلى فوائد موقع قرب خط الاستواء.

لكن ماسك قال إنه يرغب في إنشاء منصات إطلاق صواريخ في كل أنحاء العالم تسمح للناس بالسفر "إلى الجانب الآخر من العالم" بسرعة تبلغ 20 مرة سرعة الصوت.

وأوضح "أعتقد أن هذا سيفتح العالم فعلا إذا كان بإمكانكم السفر إلى أي مكان في أقل من ساعة".

ولكن رغم كل أحلامه الجريئة حول المستقبل، فإن ماسك، أغنى أثرياء العالم، لم يتمكّن من منع نفسه من المزاح حول أنه هو أيضا تحت رحمة تقلبات الطاقة على الأرض.

وقال "أنظر فقط إلى هذا الفيديو والأمر غريب جدا. أجلس هنا في الظلام محاطا بالشموع. هذا أطرف شيء".