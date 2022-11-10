ماسك بتصريح ولا أغرب: سنرتكب الكثير من الحماقات

منذ استحواذه على المنصة الشهيرة، ولا يكف الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، مالك تويتر الجديد يثير الجدل.

ولعل آخر "نهفات" رئيس تيسلا، تغريدة نشرها مساء أمس الأربعاء، أكد فيها أن تويتر سيرتكب الكثير من الحماقات.

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وكتب على حسابه قائلاً:" يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن تويتر يرتكب الكثير من الأفعال الغبية في الأشهر القادمة.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.



We will keep what works & change what doesn’t. — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022

نغير ما لا يصلح

إلا أنه أضاف أن العصفور الأزرق سيحتفظ بالتعديلات الصالحة ويغير ما لا يصلح منها.

أتى ذلك، بعدما عمدت الشركة العملاقة إلى الغاء علامة "رسمي" التي اعتمدتها لبعض الحسابات الموثقة على تويتر؛ لاسيما تلك االتي تعود لأسماء وشركات بارزة أو تابعة لحكومات أو وسائل إعلام.

وقد أشعل هذا القرار المزيد من الشكوك والتساؤلات حول الخطوات التي ينوي ماسك اعتمادها لاحقا، أو التعديدلات التي ينوي تنفيذها، كما وعد مراراً في السابق.

يشار إلى أنه الرجل المثير للجدل كان أثار موجة انتقادات خلال الأيام الماضية، بعد تسريحه آلاف العاملين في المنصة وتراجع إنفاق المعلنين الذين أرعبتهم طريقة إدارته لموقع التواصل الشهير، بالإضافة إلى فرضه اشتراك بقيمة 8 دولارات شهرياً مقابل توثيق حسابات المغردين بالعلامة الزرقاء الشهيرة!

مقابل 44 مليار دولار

يذكر أن ماسك كان استحوذ على "تويتر"، أواخر الشهر الماضي (أوكتوبر 2022) ، مقابل 44 مليار دولار بعد أشهر طويلة من الشد والجذب.

ومنذ استكمال صفقة الاستحواذ، تحرك بسرعة لوضع بصمته على الشركة، وأقال رئيسها السابق باراج أجراوال ومسؤولين كبارا آخرين، لتكر السبحة لاحقاً!