أبل تطلق خدمة SOS عبر الأقمار الصناعية.. وهذه طريقة عملها

أعلنت شركة أبل عن إطلاق ميزة الاتصال بخدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية لمستخدمي جميع هواتف آيفون 14.

وستتمكن جميع طرز آيفون 14 الأربعة، من إرسال رسائل إلى خدمات الطوارئ عبر اتصال القمر الصناعي إذا كانت خارج النطاق الخلوي.

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كما ستوفر الميزة للمستخدمين إمكانية طلب المساعدة والاتصال بالطوارئ عند عدم توفر اتصال سواء عبر شبكات الهواتف المحمولة أو من خلال شبكات واي فاي، وذلك اعتماداً على الاتصال بشبكة من الأقمار الصناعية.

وإمكانية استخدام ميزة طمأنة الأصدقاء والعائلة بمكان وجودهم أثناء التنقل في مواقع خارج التغطية سواء بشبكات المحمول أو واي-فاي، وفق تقرير لـ "وول ستريت جورنال".

كيف تعمل؟

إلى ذلك، تعتمد هواتف آيفون 14 على على رقاقة خاصة مدمجة تسمح للهوائيات بالاتصال مباشرة بالقمر الصناعي عند عدم توفر تغطية سواء الاتصال بشبكات الهاتف المحمول أو شبكات واي-فاي.

وعلى سبيل المثال، عند الحاجة إلى المساعدة ستتصل برقم 911 على iPhone 14 Plus ولكن نظراً لعدم وجود خدمة للهاتف المحمول، لا يمكن إكمال المكالمة.

حينها يمكنك الضغط على زر رسالة SOS الأخضر في الجزء السفلي الأيمن والمكتوب عليه "نص الطوارئ عبر القمر الصناعي"، ورسالة أعلى شاشة الاتصال تقول "لا يوجد اتصال، جرب نص الطوارئ عبر القمر الصناعي".

مجموعة أسئلة

بعد الضغط على الزر، تقوم بملء استبيان متعدد الخيارات: ما هي حالة الطوارئ؟ (مشكلة في السيارة أو السيارة، مرض أو إصابة، إلخ).

من الذي يحتاج إلى المساعدة؟ (أنا، شخص آخر، عدة أشخاص).

كيف تتنفس؟ (عادة، بصعوبة). هل تريد إخطار جهات الاتصال في حالات الطوارئ؟

وثم يأتي الاتصال، والذي يستغرق حوالي 20 ثانية إلى دقيقة للاتصال، ويطالبك الهاتف بالتحرك في اتجاهات مختلفة حتى تتماشى مع القمر الصناعي.

مشاركة موقعك الجغرافي

كما هو الحال مع تقنيات الأقمار الصناعية الأخرى، يجب أن تكون في الهواء الطلق مع رؤية واضحة للسماء، مما قد يحد من فائدتها في حالات طوارئ معينة.

وبمجرد الاتصال، يرسل iPhone موقعك وإجابات استبيانك ومعرفك الطبي (إذا كنت قد ملأت ذلك في تطبيق Health).

وتتيح ميزة Emergency SOS via satellite أيضا لمستخدمي هواتف آيفون 14 مشاركة موقعهم الجغرافي يدويا عبر القمر الصناعي، وذلك باستخدام Find My عندما لا يكون هناك اتصال خلوي أو واي-فاي.