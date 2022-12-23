على خطى يوتيوب.. عدّاد لقراءة التغريدات في تويتر

تعمل منصة "تويتر" على إضافة ميزة جديدة، هي عداد مشاهدات التغريدات ‏المنشورة، والذي يشبه إلى حد بعيد عداد المشاهدات في موقع "يوتيوب".‏

ميزة جيدة

وستسمح هذه الميزة لجميع المستخدمين بالتحقق من عدد المشاهدات لجميع تغريداتهم.

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في السابق، كان المستخدمون الذين قاموا بالتغريد فقط يحسبون عدد المشاهدات باستخدام موقع "Tweet Analytics" (تحليلات التغريدات).

بدأ في الظهور

وأفاد بعض مستخدمي "تويتر" بأن عداد قراءة التغريدات بدأ في الظهور في تغريداتهم الخاصة.

وكتب المدير التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، الخميس، أن "تويتر" سيطرح عداد مشاهدات التغريدات، وذلك "لكي يتمكن المستخدمون من معرفة عدد مرات مشاهدة التغريدة"، مضيفا أن "هذا أمر طبيعي بالنسبة للفيديوهات".

"ليكشف مدى حيوية تويتر"

وأوضح إيلون ماسك أن عدد قراءة التغريدات "يظهر مدى حيوية "تويتر" أكثر، حيث إن أكثر من 90% من المستخدمين يقرأون التغريدات دون أن يغردوا أو يردوا أو يعبروا عن إعجابهم بالتغريدات، لأن هذه إجراءات عامة".